W piątek rano złoty osłabia się względem głównych walut

W piątek ok. godz. 8.15 kurs euro wyniósł 4,71 i wzrósł wobec złotego o 0,08 proc. Dolar kosztował 4,60 zł i był droższy o 0,16 proc. Kurs franka szwajcarskiego ukształtował się na poziomie 4,81 zł i był wyższy o 0,12 proc.

Złoty w czwartek po południu tracił w stosunku do euro. Kurs wspólnej waluty wzrósł o 0,59 proc. i ok. godz. 18 kosztowała ona 4,72 zł. Także w stosunku do dolara złoty się osłabiał. W tym przypadku o 0,04 proc. Ok. godz. 18 za franka szwajcarskiego trzeba było zapłacić 4,83 zł, a więc o 0,52 proc. więcej niż na zamknięciu dzień wcześniej.

W piątek ok. godz. 8.15 kurs euro wyniósł 4,71 i wzrósł wobec złotego o 0,08 proc. Dolar kosztował 4,60 zł i był droższy o 0,16 proc. Kurs franka szwajcarskiego ukształtował się na poziomie 4,81 zł i był wyższy o 0,12 proc.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl