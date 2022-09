W piątek rano złoty traci do głównych walut

Złoty w piątek rano traci do głównych walut; wobec euro osłabia się o 0,12 proc., do dolara o 0,17 proc., do franka szwajcarskiego o 0,18 proc.

Złoty w piątek ok. godz. 7.50 tracił na wartości wobec euro 0,12 proc. - wspólna waluta kosztuje ponad 4,72 zł, tracił również 0,17 proc. do dolara, wycenianego na 4,73 zł. Polska waluta słabła również wobec franka szwajcarskiego (0,18 proc.), za którego trzeba zapłacić 4,91 zł.

W czwartek po południu za euro i dolara płacono 4,72 zł. Frank szwajcarski kosztował 4,91 zł.

