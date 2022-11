W piątek rano złoty traci do głównych walut

Złoty w piątek rano traci do głównych walut. Wobec euro osłabia się o 0,18 proc., do dolara o 0,12 proc., a do franka szwajcarskiego o 0,11 proc.

Złoty w piątek ok. godz. 7.30 tracił na wartości wobec wspólnej waluty 0,18 proc. - euro kosztowało ponad 4,69 zł.

Polska waluta również osłabiała się do dolara amerykańskiego o 0,12 proc. wycenianego na 4,51 zł.

Złoty tracił o 0,11 proc., wobec franka szwajcarskiego, za którego płacono 4,78 zł.

W czwartek po godzinie 17.15 euro wyceniano na 4,69 zł. Dolar kosztował 4,51 zł, a frank szwajcarski 4,78 zł.

