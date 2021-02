W piątek rusza trzecia edycja Forum Cyfrowej Administracji Publicznej

W piątek odbędzie się trzecia edycja Forum Cyfrowej Administracji Publicznej; to największe wydarzenie branżowe w Polsce, podczas którego dowiemy się m.in. tego, co się stało z polską administracją w dobie Covid-19 - mówi PAP przewodniczący Rady Fundacji IT Leader Club Polska Arkadiusz Lefanowicz.

"W piątek w Warszawie odbędzie się trzecia edycja największego wydarzenia branżowego w Polsce - Forum Cyfrowej Administracji Publicznej (FCAP). To spotkanie, w trakcie którego dowiemy się tego, co tak naprawdę stało się z polską administracją w dobie Covid-19" - powiedział Lefanowicz, pomysłodawca i organizator Forum.

Jak dodał, partnerami Forum są Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

"W trakcie tegorocznego Forum - podobnie jak podczas ostatnich dwóch jego edycji - staramy się przybliżyć obywatelom, urzędnikom te najważniejsze elementy w konstruowaniu i realizowaniu zadań publicznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Będziemy starali się zwrócić uwagę na kilka elementów, które kształtują lub będą kształtować polską administrację w latach następnych. W tle mamy narodowy program odbudowy, który bardzo mocno naciska na tematy cyfrowe. Premier Mateusz Morawiecki zwraca uwagę na to, że to cyfryzacja ma być kołem zamachowym polskiej gospodarki. Ponieważ to na sprawnej, efektywnej administracji ma opierać się krok Polski w kierunku nowoczesności" - tłumaczy Lefanowicz.

Realizacja tegorocznego FCAP odbędzie się w jednym ze studiów telewizyjnych.

"W ciągu trzech godzin odbędzie się seria debat w formule telewizyjnej. To pierwsza tego typu agenda konferencyjna w takim kształcie. We współpracy z KPRM, KOWR i GovTech Polska i przy wsparciu środków unijnych, staramy się skonstruować wydarzenie, które w przeciągu 3 godzin ma podać najważniejsze elementy cyfrowej transformacji administracji publicznej w myśl naszego hasła, ze cyfrowa transformacja administracji publicznej jest motorem rozwoju Polski" - powiedział Lefanowicz.

Udział w Forum zapowiedzieli m.in. premier Mateusz Morawiecki, sekretarz stanu w KPRM Marek Zagórski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka, z-ca dyrektora generalnego KOWR Michał Wiśniewski, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech Justyna Orłowska, prezes Fundacji IT Leader Club Polska Robert Pławiak.

Tegoroczne Forum rozpocznie się o godz. 10.00 i potrwa do godz. 13.00. W jego trakcie będzie mowa m.in. o nowych technologiach w rolnictwie; bezpieczeństwie sektora publicznego - nowe ryzyka i techniki obrony w sytuacji pandemicznej. Prelegenci będą także zastanawiać się nad tym, czy sektor publiczny podoła wyzwaniom związanym z cyberbezpieczeństwem w 2021 r.

Pomysłodawcą i organizatorem FCAP jest Fundacja IT Leader Club Polska, która od lat zajmuje się edukacją urzędników bezpośrednio odpowiedzialnych za informatyzację instytucji publicznych poprzez powołaną w 2015 roku Akademię Zarządzania IT Administracji Publicznej.