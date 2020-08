W piątek WIG20 zakończył sesję nad kreską, ale w całym tygodniu najsłabszy

Choć w piątek WIG20 zakończył sesję nad kreską, to w perspektywie tygodnia był najsłabszym z głównych indeksów GPW. Zdaniem analityka DM BOŚ Konrada Ryczko, WIG20 w przyszłym tygodniu nadal powinien pozostać w konsolidacji, ale dużo będzie zależało od globalnej sytuacji.

Na zamknięciu w piątek WIG20 wzrósł o 0,31 proc. do 1.820,6 pkt., WIG zwyżkował 0,15 proc. do 51.920,09 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,24 proc. do 3.669,87 pkt., a sWIG80 stracił 0,2 proc. do 14.637,46 pkt.

W ujęciu tygodniowym najsłabszym indeksem był WIG20 (-ok. 2 proc.), a najlepiej radził sobie mWIG40, który zakończył tydzień w okolicach zamknięcia sprzed tygodnia.

Obroty na GPW wyniosły 661 mln zł, z czego 408 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami Biomedu-Lublin (82 mln zł) oraz CD Projektu (74 mln zł).

"Ostatnia sesja w tygodniu była neutralna dla WIG20. Indeks polskich blue chipów powinien pozostać w kolejnych sesjach w konsolidacji. Jednak dużo na rynkach akcji będzie zależało od sytuacji na dolarze amerykańskim. Jeżeli EUR/USD znajdzie się poniżej 1,17 możliwa jest lekka korekta na światowych rynkach akcji, m.in. WIG20" - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX zniżkował o 0,6 proc., a S&P 500 rósł o 0,17 proc.

Na koniec sesji 9 z 15 branżowych indeksów z GPW było pod kreską. Najmocniej na wartości straciły WIG-media (-2,89 proc.) oraz WIG-leki (-1,77 proc.).

Na czele wzrostów były spółki z sektora odzieżowego (1,65 proc.) oraz branża energetyczna (1,07 proc.).

Wzrostom w indeksie największych spółek przewodziła PGE - w górę o 2,74 proc.

Jednak zdaniem Konrada Ryczko inwestorów najbardziej zaciekawiły piątkowe komunikaty LPP. Najpierw spółka poinformowała, że planuje skup nie więcej niż 277.863 akcji własnych za maksymalnie 2,1 mld zł.

"Jednak później starała się wycofać z tej informacji" - ocenił Ryczko. Pod koniec sesji wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz poinformował PAP Biznes, że LPP chce mieć na przyszłość opcję buybacku akcji, gdyby ich kurs spadł do bardzo niskich poziomów. Ostatecznie walory spółki odzieżowej zwyżkowały 2,55 proc.

Do góry poszły także walory Santandera (2,1 proc.) oraz Orange Polska (1,89 proc.).

Przed sesją Dino Polska poinformowało, że zysk netto grupy wyniósł w II kw. 2020 roku 148 mln zł wobec 105,5 mln zł zysku rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał 129,2 mln zł zysku netto. EBIT wyniósł 191,2 mln zł wobec 142,2 mln zł rok wcześniej i był 9 proc. wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 175 mln zł. Notowania spółki wzrosły o 1,19 proc. do 238,6 zł i ustanowiły swoje historyczne maksima.

Po czwartkowej sesji swoje wyniki zaraportowała Jastrzębska Spółka Węglowa. Strata netto JSW, przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniosła w II kw. 2020 roku 765,4 mln zł wobec 133,3 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 626,8 mln zł, a skorygowana o zdarzenia jednorazowe 116,1 mln zł. Kurs spółki w piątek zwyżkował o 1,46 proc.

Wśród krajowych blue chipów najmocniej, bo o 3 proc., spadły akcje Aliora i są pod kreską po raz piąty z rzędu.

Mocno w dół poszły też walory Lotosu (-2,89 proc. do 41,7 zł), który zniżkował piątą sesję z rzędu i jest coraz bliżej marcowego dołka wynoszącego 40,23 zł.

Liderem wzrostów wśród firm z mWIG40 został Benefit Systems, którego akcje poszły w górę o 5,5 proc.

Zwyżkowały także akcje Mercatora (4,72 proc.) oraz Dom Development ze wzrostem o 2,83 proc. do 109 zł, spółka znalazła się na poziomach widzianych ostatnio w 2007 r.

Po jedenastu sesjach bez wzrostów, do góry poszły akcje Bogdanki (2,82 proc.).

Walne zgromadzenie Grupy Kęty zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę łącznie 336,7 mln zł, co daje 35 zł dywidendy na akcję. W piątek akcje spółki urosły nieznacznie, o 0,21 proc. do 480,5 zł i są blisko swoich historycznych maksimów wynoszących 484,5 zł.

Najsłabszymi spółkami z mWIG40 zostały Biomed-Lublin (-5,17 proc.) oraz Getin Holding (-5,05 proc.).

W sWIG80 najbardziej zyskały akcje Voxel, o 17,89 proc. Spółka opublikowała raport półroczny, w którym podała, że jej zysk netto j.d. wyniósł 2,39 mln zł wobec 10,47 mln zł rok wcześniej. Z kolei przychody ze sprzedaży wzrosły do 103 mln zł w I półroczu '20 wobec 95,7 mln zł rok wcześniej.

Mocno do góry poszły także: Elemental Holding (7,77 proc.) oraz Cormay (7 proc.).

Przed sesją swoje wyniki podał Wawel, który miał 0,5 mln zł straty netto j.d. w II kw. '20 (-29,8 proc. rdr). Producent słodyczy na koniec sesji zniżkował o 1,79 proc.

Z indeksu małych spółek najwięcej, bo 7,1 proc., straciły walory Idea Banku. Po czwartkowej sesji spółka podała, że Idea Money, spółka zależna banku, otrzymała wyniki kontroli podatkowej, w której ustalono, że różnica w podatku należnym do zapłaty za 2018 rok wynosi 150,5 mln zł.

Słabo prezentowały się też walory Enter Air (-4,58 proc.) oraz PCC Rokita (-4,33 proc.), która zaraportowała 14,1 mln zł zysku netto j.d. w II kw. '20 (-28 proc. rdr).

Na szerokim rynku mocno do góry poszły akcje Work Service (ok. 75 proc., przy obrotach 12,7 mln zł). Spółka podała, że Gi International nabył akcje stanowiące 29,8 proc. ogólnej liczby głosów w Work Service.