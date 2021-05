W pierwszym kwartale 2021 r. strata JSW mniejsza niż rok wcześniej

179,2 mln zł straty netto zanotowała w pierwszym kwartale tego roku grupa kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Rok wcześniej grupa zamknęła pierwszy kwartał stratą przekraczającą 208,8 mln zł – wynika z opublikowanego w czwartek raportu kwartalnego grupy JSW.

Wartość wskaźnika EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła w pierwszym kwartale 112,6 mln zł. Na inwestycje Grupa JSW wydała 536,4 mln zł. Skonsolidowane przychody wzrosły z 1 mld 964 mln zł w pierwszym kwartale 2020 r. do ponad 1 mld 998 mln zł w tym roku. W stosunku do poprzedniego kwartału przychody grupy ze sprzedaży były wyższe o 12 proc.

"Grupa Kapitałowa JSW powoli odrabia straty po trudnym 2020 roku. Na bieżąco analizujemy wpływ pandemii koronawirusa na sytuację rynkową i wszelkie sygnały płynące od naszych kontrahentów, mające bezpośredni wpływ na zapotrzebowanie na produkty naszej grupy, a co za tym idzie wielkość przychodów" - skomentowała prezes JSW Barbara Piontek.

W pierwszym kwartale br. kopalnie JSW wyprodukowały ok. 3,4 mln ton węgla - ok. 16,6 proc. mniej niż w porównywalnym okresie przed rokiem i ok. 10 proc. mniej niż w poprzednim kwartale. O blisko 15 proc. wobec I kw. 2020 wzrosła natomiast sprzedaż węgla. Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych osiągnęły w pierwszym kwartale br. 917,6 mln zł.

"Obserwujemy wyraźne zwiększenie zapotrzebowania na produkty grupy kapitałowej JSW. Po wielomiesięcznym zastoju gospodarka zaczyna wracać na dobre tory, a to bardzo dobry sygnał dla naszej spółki" - oceniła prezes Piontek, cytowana w komunikacie prasowym JSW.

Znacznie wyższa od ubiegłorocznej była w pierwszym kwartale produkcja koksu, która wyniosła ponad 0,9 mln ton - ok. 12,5 proc. więcej w odniesieniu do pierwszego kwartału minionego roku. Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych sięgnęły 974,3 mln zł i były wyższe o 29,8 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału.

Korzystny wpływ na przychody Grupy miała średnia cena koksu, która wyniosła 885,60 zł za tonę - o 5,7 proc. więcej niż rok wcześniej. O 15,4 proc. niższa była natomiast średnia cena węgla do celów metalurgicznych, która wyniosła 413,08 zł za tonę.

W pierwszym kwartale br. Grupa JSW wydała na inwestycje (w ujęciu gotówkowym) 536,4 mln zł - o 10,1 proc. więcej niż w ostatnim kwartale ub. roku.

W pierwszym kwartale br. produkcja węgla koksowego w JSW wyniosła 2,77 mln ton, a węgla energetycznego ok. 630 tys. ton. Sprzedaż węgla z JSW w pierwszym kwartale br. wyniosła ok. 3,82 mln ton (w tym 2,99 mln ton węgla koksowego) i była niższa w porównaniu do czwartego kwartału 2020 r. o 4,4 proc., zaś w odniesieniu do pierwszego kwartału 2020 - wyższa o ok. 14,9 proc. Do odbiorców zewnętrznych trafiło w pierwszym kwartale ponad dwie trzecie (68 proc.) węgla z kopalń JSW, zaś pozostałą część grupa zużyła we własnych koksowniach.

JSW jest drugą pod względem wielkości zatrudnienia i wydobycia węgla krajową spółką węglową, po Polskiej Grupie Górniczej. Specjalizuje się w produkcji węgla koksowego, wykorzystywanego przy produkcji stali. Zatrudnia ponad 22,2 tys. osób. Ubiegły rok - kryzysowy na rynku stali, węgla i koksu - grupa kapitałowa JSW zamknęła stratą netto przekraczającą 1,5 mld zł.

