W pierwszym kwartale 2023 r. 1,267 mld zysku netto Grupy JSW

1,267 mld zysku netto zanotowała w pierwszym kwartale tego roku grupa kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) – wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu kwartalnego grupy JSW. Rok wcześniej grupa zamknęła pierwszy kwartał zyskiem przekraczającym 1,846 mld zł.

Wartość wskaźnika EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła w pierwszym kwartale 1,956 mld zł, wobec 2,706 mld zł przed rokiem. Suma nakładów na inwestycje rzeczowe wyniosła 945,3 mln zł, w tym na rzeczowe aktywa trwałe 880,6 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spadły z 4,931 mld zł w pierwszym kwartale 2022 r. do ponad 4,458 mld zł w tym roku.

W pierwszym kwartale br. kopalnie JSW wyprodukowały ok. 3,4 mln ton węgla, wobec 3,8 mln ton rok wcześniej. Sprzedaż ogółem wyniosła 3,5 mln ton, wobec 4,1 mln ton. Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych osiągnęły w pierwszym kwartale br. 2,722 mld zł (rok wcześniej 2,680 mld zł), co jest pochodną sprzyjającej sytuacji rynkowej.

Udział produkcji węgla koksowego w ogólnej produkcji netto w I kw. 2023 r. wyniósł 78,6 proc.

Niższa od ubiegłorocznej była w pierwszym kwartale produkcja koksu, która wyniosła 0,8 mln ton, wobec 0,9 mln ton w I kw. minionego roku (o 11,1 proc.). Przychody ze sprzedaży koksu (obejmujące koks i węglopochodne) do odbiorców zewnętrznych sięgnęły 1,542 mld zł i były niższe o 525 mln zł, niż rok wcześniej.

Spadek przychodów z tytułu sprzedaży koksu i węglopochodnych spowodowany był głównie niższymi uzyskanymi cenami sprzedaży koksu. Średnia cena koksu sprzedanego w I kwartale 2023 r. spadła o 19,6 proc., w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

W pierwszym kwartale br. Grupa JSW wydała na inwestycje 793,8 mln zł w segmencie węglowym (o 72,5 proc. więcej, niż w tym samym okresie ub. roku), 105,8 mln zł w segmencie koksowym i 45,7 zł - w pozostałych segmentach.

W pierwszym kwartale br. produkcja węgla koksowego w JSW wyniosła 2,7 mln ton, a węgla energetycznego ok. 700 tys. ton. Sprzedaż węgla z JSW w pierwszym kwartale br. wyniosła ok. 3,5 mln ton (w tym 2,8 mln ton węgla koksowego). Do odbiorców zewnętrznych trafiło w pierwszym kwartale 2,5 węgla z kopalń JSW, pozostałą część grupa zużyła we własnych koksowniach.

"Nasza pozycja na rynku węglowym jest mocna, a ostatni okres pokazał, jak istotną rolę odgrywają lokalni producenci, którzy są gwarantem stabilności dostaw surowców" - powiedział, cytowany w informacji spółki jej prezes Tomasz Cudny.

"Dzięki naszej elastyczności i wieloletnim relacjom z odbiorcami, jesteśmy w stanie dostosować się do zmieniających się trendów rynkowych utrzymując pozycję kluczowego dostawcy w tej części Europy i utrzymując obecność JSW na rynkach pozaeuropejskich" - dodał Cudny.

JSW jest drugą pod względem wielkości zatrudnienia i wydobycia węgla krajową spółką węglową, po Polskiej Grupie Górniczej. Specjalizuje się w produkcji węgla koksowego, wykorzystywanego przy produkcji stali. Zatrudnia 30,9 tys. osób, o 1,2 tys. więcej, niż rok wcześniej. Ubiegły rok grupa kapitałowa JSW zamknęła rekordowym zyskiem w wysokości 7,6 mld zł.

