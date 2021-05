W pierwszym kwartale br. Tauron Wydobycie zmniejszył stratę o ponad 60 proc.

W pierwszym kwartale tego roku, w odniesieniu do pierwszych trzech miesięcy roku 2020, spółka Tauron Wydobycie zmniejszyła stratę finansową o ponad 60 proc. - poinformował prezes firmy Jacek Pytel. Wzrosła produkcja i sprzedaż węgla z kopalń spółki, spadła natomiast jego średnia cena.

Tauron Wydobycie skupia trzy kopalnie: Sobieski w Jaworznie, Janina w Libiążu i Brzeszcze w Brzeszczach. Wszystkie zakłady realizują program poprawy efektywności, którego celem ma być osiągnięcie rentowności spółki.

"Konsekwentnie realizujemy w naszych kopalniach działania poprawiające ich efektywność, dzięki czemu w pierwszym kwartale tego roku zmniejszyliśmy stratę finansową o ponad 60 proc. względem pierwszego kwartału 2020. Niezmiennie koncentrujemy się na poprawie rentowności produkcji węgla oraz zrównoważeniu przychodów i kosztów działalności operacyjnej spółki" - poinformował w środę prezes Taurona Wydobycie Jacek Pytel, komentując opublikowane dzień wcześniej szacunkowe wyniki segmentu wydobycie w ramach Grupy Tauron.

Z opublikowanych we wtorek danych Taurona wynika, że w segmencie wydobycia węgla zysk EBITDA wzrósł w pierwszym kwartale rok do roku o 23 mln zł, choć wskaźnik ten nadal pozostaje ujemny, na poziomie minus 14 mln zł. Poprawa wyniku to m.in. efekt wzrostu wydobycia węgla o 21 proc. (do poziomu 1,43 mln ton) oraz sprzedaży tego surowca o 39 proc. (do 1,24 mln ton), mniejszego niż rok wcześniej przyrostu zapasów węgla, a także spadku - w ujęciu rocznym - średniej ceny węgla o 7 proc., co było pochodną sytuacji rynkowej.

Segment wydobycia był w pierwszym kwartale br. jedynym nierentownym segmentem w Grupie Tauron. Przedstawiciele Taurona Wydobycie zapewniają jednak, że "spółka sukcesywnie redukuje stratę finansową, ogranicza zatrudnienie i poprawia wydajność". W całym 2020 roku wynik finansowy EBITDA był lepszy o ponad 340 mln zł, zaś firma sukcesywnie zmniejszała straty pomimo negatywnego wpływu pandemii. W ub. roku wzrosła produkcja węgla handlowego, przy jednoczesnym obniżeniu zatrudnienia o ponad 350 osób.

"Poprawa wyników w pierwszym kwartale bieżącego roku była możliwa dzięki wyższej o ponad 20 proc. produkcji węgla i kontynuacji działań poprawiających efektywność. Niekorzystnie na wyniki finansowe wpływa natomiast sytuacja rynkowa. Ceny miałów energetycznych były niższe niż w pierwszym kwartale 2020 r." - poinformował w środę Tauron Wydobycie.

W lutym br. rozpoczęto eksploatację nowego wysoko zasobnego złoża Brzezinka, z którego w ciągu najbliższych 10 lat planuje pozyskać ponad 12 mln ton paliwa, spełniającego wymagania nowoczesnych bloków energetycznych.

"Węgiel z zakładu górniczego Sobieski w Jaworznie osiągnął w tym roku najlepsze parametry jakościowe w historii kopalni. Paliwo to ma bardzo niską zawartość chloru, co jest wyjątkową cechą na rynku polskim. To gwarancja dostaw optymalnego paliwa dla strategicznego w krajowym systemie energetycznym bloku Taurona w Jaworznie" - ocenił wiceprezes Taurona Wydobycie ds. technicznych Edward Paździorko, cytowany w informacji spółki.

Dostęp do nowych zasobów dobrej jakości niskochlorowego węgla umożliwi również nowy poziom 800 m w kopalni Janina w Libiążu. Zaawansowanie tej prowadzonej od kilku lat inwestycji osiągnęło już blisko 90 proc. Jesienią ub. roku uruchomiono tam zjazd ludzi jedną z największych klatek szybowych w Polsce, co prawie 20-krotnie skraca czas dotarcia załogi do miejsc pracy. Zakończenie całej inwestycji przewidziane jest na trzeci kwartał tego roku.

