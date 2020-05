W pierwszym kwartale ruch na autostradzie Katowice-Kraków mniejszy o ponad 10 proc.

W pierwszym kwartale tego roku średnie natężenie ruchu na autostradzie A4 między Katowicami a Krakowem było o ponad 10 proc. mniejsze niż rok wcześniej; z drogi korzystało w tym czasie średnio 37,7 tys. pojazdów na dobę - podała w piątek zarządzająca drogą Grupa Stalexport Autostrady.

W kolejnych tygodniach, w związku z pandemią koronawirusa, spadek natężenia ruchu pogłębiał się - od początku roku do 17 maja ruch był mniejszy o 25,6 proc. W segmencie samochodów osobowych spadek wyniósł 28,2 proc., a wśród ciężarówek 12,3 proc.

W całym ubiegłym roku z płatnego odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem korzystało średnio 45,6 tys. pojazdów na dobę.

W piątek Grupa Stalexport Autostrady podsumowała pierwszy kwartał tego roku. Mniejszy ruch na autostradzie skutkował niższymi przychodami ze sprzedaży, którym jednak towarzyszy wyższy niż przed rokiem zysk netto.

W pierwszym kwartale 2020 r. przychody Grupy wyniosły ok. 73,2 mln zł (ok. 7,7 proc. więcej niż w podobnym okresie rok wcześniej). Zysk netto wzrósł z 5 mln zł w pierwszym kwartale 2019 r. (na wynik wpłynęły wówczas płatności na rzecz Skarbu Państwa) do blisko 32 mln zł obecnie.

Przedstawiciele Stalexportu zapewniają o podjęciu wielu działań zabezpieczających użytkowników autostrady A4 Katowice-Kraków oraz pracowników firmy przed koronawirusem.

"Priorytetem jest zminimalizowanie liczby transakcji z bezpośrednią interakcją inkasenta i kierowcy - gotówkowych, kartami bankowymi czy paliwowymi. Dostępne na koncesyjnym odcinku A4 automatyczne metody płatności - powiązany z aplikacją Autopay videotolling oraz elektroniczny pobór opłat A4Go i Telepass - nie wymagają zatrzymywania się przy kabinie inkasenta, otwierania okna w samochodzie, podawania gotówki lub karty, czy odbierania reszty i paragonu" - podała spółka.

Rekomendując kierowcom taki sposób wnoszenia opłat za przejazd, przedłużono obowiązywanie stawek preferencyjnych dla bezkontaktowych płatności automatycznych do końca czerwca tego roku. Dodatkowo na tablicach elektronicznych VMS zainstalowanych nad autostradą wyświetlane są komunikaty zachęcające do korzystania z płatności bezgotówkowych - kart płatniczych lub przejścia na automatyczne metody płatności. Obecnie około 30 proc. transakcji w tygodniu odbywa się bezkontaktowo.

Dla korzystających z elektronicznego poboru opłat w czerwcu br. zostanie uruchomiony nowy system sprzedaży A4Go, umożliwiający bezpieczne, zdalne wypożyczanie oraz doładowywanie urządzeń pokładowych, a także wygodną obsługę konta użytkownika przez internet. Firma pracuje też nad wdrożeniem płatności przy użyciu aplikacji SkyCash.

Pracownicy bramek poboru opłat na autostradzie Katowice-Kraków zostali przeszkoleni w związku z pandemią koronawirusa. Są wyposażeni w jednorazowe rękawice, maseczki, płyny dezynfekcyjne, chusteczki suche i nawilżane. Nad oknami kabin poboru opłat zainstalowano kurtyny powietrzne, zapobiegające dostawaniu się powietrza do wnętrza. Kabiny są cyklicznie dezynfekowane.

W drugiej połowie marca Grupa Stalexport Autostrady rozpoczęła publikowanie cotygodniowych raportów na temat zmian natężenia ruchu w stosunku do podobnych okresów rok wcześniej - ze względu na potencjalny wpływ spadku ruchu na tegoroczne wyniki spółki.

Z najnowszych danych wynika, że w tygodniu między 11 a 17 maja utrzymywał się znaczący spadek natężenia ruchu, choć dynamika spadku rok do roku była już mniejsza niż w kilku poprzednich tygodniach. Odcinkiem autostrady A4 między Katowicami a Krakowem przejechało w tym czasie 43,3 proc. aut osobowych mniej niż rok wcześniej i 23 proc. mniej ciężarówek. Ogółem z autostrady skorzystało 39,7 proc. pojazdów mniej niż w 20. tygodniu ubiegłego roku.

W marcu zarząd Grupy Stalexport Autostrady ocenił, iż skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 mogą mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki operacyjne i finansowe oraz działalność Grupy, jednak skala tego wpływu nie jest na razie możliwa do oszacowania.

Spadek natężenia ruchu (średnio o 4,3 proc.) rozpoczął się w 10. tygodniu tego roku, a w kolejnym tygodniu wynosił już 15,9 proc. W następnych dziewięciu tygodniach dynamika spadku stopniowo zwiększała się wraz z kolejnymi ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa - ruch aut osobowych był mniejszy w poszczególnych tygodniach o 43,3-72,1 proc., ruch ciężarówek o 15,3-41,7 proc., a ruch ogółem o 39,7-66,7 proc.