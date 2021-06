W PKN Orlen wypłata na życzenie - część wynagrodzenia dostępna przed terminem pensji

Pracownicy PKN Orlen mogą korzystać z wypłaty na życzenie, dzięki specjalnej aplikacji na urządzeniach mobilnych. Pensja na koniec miesiąca zostanie pomniejszona o kwotę wypłat. Rozwiązanie to wdrożono także w wybranych spółkach Grupy Orlen.

"Od czerwca pracownicy PKN Orlen mają możliwość natychmiastowej wypłaty części wynagrodzenia w aplikacji Symmetrical" - poinformował w najnowszym wydaniu "Magazyn GO!", wewnętrzny miesięcznik Grupy Orlen.

Jak wyjaśniono w artykule pt. "Wypłata na życzenie - wynagrodzenie przed terminem wypłaty", w ramach programu akceleracyjnego koordynowanego przez biuro innowacji PKN Orlen we współpracy z obszarem HR, w maju tego roku w grupie 100 chętnych pracowników przeprowadzono pilotaż rozwiązania, a z uwagi na duże zainteresowanie zdecydowano ostatecznie o jego wdrożeniu w płockim koncernie oraz w wybranych spółkach jego grupy kapitałowej.

"Wypłata na życzenie to rozwiązanie umożliwiające dostęp do części swojego wynagrodzenia przed standardowym dniem wypłaty. Wystarczy kilka kliknięć w aplikacji na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym w systemie Android lub IOS, aby dokonać wypłaty części wynagrodzenia za dany miesiąc na rachunek bankowy" - podkreślono w publikacji "Magazynu GO!".

W informacji wskazano, że "zaletą tej formy wypłaty jest natychmiastowa możliwość realizacji przelewu" - aplikacja dostępna jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Jak podano, w aplikacji Symmetrical zlecenia wcześniejszych wypłat można dokonywać między 1. a 20. dniem każdego miesiąca, przy czym w jednym miesiącu można złożyć maksymalnie 5 zleceń na kwotę nie mniejszą niż 50 zł, a maksymalny limit wszystkich wypłat w danym miesiącu wynosi 1500 zł - za każdą zrealizowaną wypłatę pobierana jest opłata 5 zł.

"Wypłata jest realizowana niezwłocznie w ciągu kilku minut w tym samym dniu roboczym, najpóźniej następnego dnia roboczego. Wynagrodzenie za pracę, wypłacane pod koniec miesiąca, zostanie pomniejszone" - wyjaśniono w artykule "Magazynu GO!". Zwrócono jednocześnie uwagę na dostępną w aplikacji bezpłatną funkcję edukacji finansowej, czyli informacji "w pigułce" o finansach osobistych, m.in. o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo finansowe w przyszłości.

"Wypłata na życzenie ma na celu zapewnienie naszym pracownikom komfortu w obszarze bezpieczeństwa finansowego" - powiedziała dyrektor wykonawcza ds. kadr w PKN Orlen Wioletta Kandziak, cytowana przez wewnętrzny magazyn Grupy Orlen. Jak podkreśliła, "dzięki dostępowi do aplikacji, pracownik wypłaca część wynagrodzenia wtedy, kiedy tego potrzebuje, nie zwiększając swojego zadłużenia i stresu związanego z koniecznością spłaty zobowiązań".

"Nasze działania w obszarze wellbeingu stanowią realną pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, a także ułatwiają codzienne funkcjonowanie naszych pracowników" - oceniła dyrektor wykonawcza ds. kadr płockiego koncernu.

Jak podał "Magazyn GO!", według ogólnopolskiego badania "Barometr oszczędności", które przeprowadziła w październiku 2020 r. firma IMAS International dla Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, niemal 52 proc. Polaków nie oszczędza w trwającej pandemii COVID-19, jednocześnie 42,3 proc. twierdzi, że częściej rezygnuje z wydatków, które nie są konieczne, a 36,1 proc. wstrzymuje nawet te niezbędne.

