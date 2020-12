W Podlaskiej KAS pies będzie szkolony do wykrywania papierosów i narkotyków

Kolejny pies przygotowywany jest do służby w podlaskiej KAS. Biszkoptowy labrador retriever o imieniu Fado będzie szkolony zarówno do wykrywania papierosów, jak i narkotyków; obecnie z podlaskimi funkcjonariuszami celno-skarbowymi pracuje jeden pies o takich umiejętnościach.

Fado, obecnie 5-miesięczny szczeniak, docelowo będzie pracował na polsko-litewskiej granicy. Jego przewodnikiem został bowiem funkcjonariusz, który właśnie tam pełni służbę. Pan Jacek ma doświadczenie w pracy z psami; jego poprzednim psem służbowym był labrador Nero, który miał na swoim koncie wykrycie ogromnych przemytów papierosów przewożonych w ciężarówkach.

Takie próby są specyfiką granicy z Litwą, czyli wewnętrznej granicy UE. Choć nie ma tam stałych odpraw paszportowo-celnych, to w jej pobliżu działają grupy mobilne KAS i patrole Straży Granicznej. Administracja skarbowa używa urządzeń rtg do prześwietlania ładunków i właśnie psów służbowych wyszkolonych do wykrywania przemytów, zwłaszcza papierosów ze Wschodu.

Jak poinformował w czwartek st. asp. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS, na razie Fado oswaja się z warunkami, w których w przyszłości będzie pracował. "Razem ze swoim opiekunem jeździ na służby, przyzwyczajając się do okoliczności, w których przeprowadza się kontrolę, m.in. do obecności podróżnych, kierowców, warkotu silników i zmiennej pogody" - powiedział Czarnecki.

Młody labrador ma być - drugim w podlaskiej KAS - psem z umiejętnościami wyszukiwania zarówno papierosów, jak i narkotyków. Na początku 2021 roku Fado wraz ze swoim opiekunem rozpocznie specjalistyczne, 13-tygodniowe szkolenie w ośrodku szkolenia psów Krajowej Administracji Skarbowej w Kamionie pod Warszawą. Będzie się uczył m.in. wykrywania tytoniu i narkotyków tzw. metodą pasywną, czyli bez drapania miejsc ukrycia takich substancji.

Po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu testów Fado i jego przewodnik rozpoczną wspólną służbę przy kontrolach na granicy polsko-litewskiej. Fado jest osiemnastym psem służbowym w podlaskiej KAS. To dziesięć labradorów, pięć owczarków belgijskich oraz po jednym przedstawicielu ras: owczarek niemiecki, owczarek holenderski i chesapeake bay retriever.

Czarnecki dodał, że 13-letni obecnie Nero, który kilka lat temu zakończył służbę w KAS, również mieszka razem z tym samym przewodnikiem. Oba psy mają wspólny kojec i są do siebie przyjaźnie nastawione.