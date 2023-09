W połowie września zwodowana zostanie pogłębiarka, budowana na potrzeby szlaku przez Mierzeję Wiślaną

W połowie września odbędzie się wodowanie specjalistycznego statku, który jest budowany na potrzeby nowej drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną. Wodowanie pogłębiarki nastąpi w fińskiej stoczni, gdzie jednostka jest wykonywana - poinformował PAP Urząd Morski w Gdyni.

Jak przypomniała rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska, budowa nowej drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną przebiega etapami.

17 września ub. roku na Mierzei Wiślanej oddano do użytkowania Kanał Żeglugowy wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą oraz wyspą na Zalewie Wiślanym.

Drugi etap, a mianowicie obudowa brzegów rzeki Elbląg jest zaawansowany obecnie w ponad 90 proc. Jego istotnym elementem jest most obrotowy w Nowakowie, który został oddany do użytkowania na początku lipca tego roku. Całość prac w ramach tej części inwestycji zakończy się do końca 2023r. Zakończył się trzeci etap czyli pogłębianie torów wodnych na Zalewie Wiślanym oraz wykonanie oznakowania nawigacyjnego.

Na potrzeby nowej drogi wodnej budowany jest specjalistyczny statek - pogłębiarka. Umowę na budowę statku podpisano w lutym 2022 roku. Zakłada ona zaprojektowanie, budowę, wyposażenie i dostawę pogłębiarki. Wartość kontraktu to 116,5 mln zł. "W październiku zeszłego roku położono stępkę, a w drugiej połowie września w Finlandii odbędzie się jej wodowanie. Zaawansowanie budowy aktualnie wynosi ok. 70 proc. Jednostka powinna być gotowa do końca I kwartału 2024 roku"- podał Urząd Morski w Gdyni.

Jednostka będzie wykorzystywana do utrzymania parametrów głębokości na torze wodnym o głębokości 5 m, łączącym Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, w tym w obszarze rzeki Elbląg. Jej zadaniem będzie również odkładanie urobku na wyspę na Zalewie Wiślanym za pomocą systemu rurociągów refulacyjnych. Dodatkowo, będzie wykorzystywana do obsługi i utrzymania parametrów głębokości torów podejściowych do portów morskich w zakresie głębokości do 18 m- wskazał Urząd Morski w Gdyni.

Kontrakt obejmuje również dostarczenie systemu rurociągów refulacyjnych zaopatrzonych w pływaki o łącznej długości 200 mb oraz 400 mb rurociągów układanych. Dostawa tego sprzętu odbędzie się wraz z kontenerami transportowymi i systemem kotwiczenia końcówki przeznaczonej do połączenia z systemem wyładowczym pogłębiarki. Zapewnione zostanie również szkolenie personelu do obsługi jednostki.

