W Polsce i Europie Środkowej ciągle brakuje lokalnych funduszy inwestycyjnych

- Pandemia była dla funduszy private equity szansą na znalezienie nowych biznesów, nowych projektów. Szczególnie w ostatnich miesiącach zyskały spółki technologiczne oraz z branży e-commerce. Ten trend inwestycyjny powinien się utrzymać w kolejnych latach - mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego dyrektor zarządzający Bankowości Inwestycyjnej CEE Banku BNP Paribas Piotr Mietkowski.

Inwestorzy instytucjonalni, a także indywidualni powinni stać się inwestorami w funduszach private equity.

Dla zagranicznego biznesu ważne jest, aby w procesie inwestycyjnym uczestniczyli lokalni gracze, tacy jak PFR czy PZU - wskazuje dyrektor zarządzający Bankowości Inwestycyjnej CEE Banku BNP Paribas Piotr Mietkowski.

W Polsce przeprowadzono dużo udanych transakcji z udziałem zagranicznych funduszy - akcentuje.

Zmiany, które dokonały się w społeczeństwach, w systemie pracy, wykorzystaniu narzędzi technologicznych w dużej mierze zostaną przyswojone na dłużej. Fundusze, zwłaszcza z grupy private equity, nadal poszukują innowacyjnych firm, nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Spółki portfelowe z różnych branż czy start-upy ciągle potrzebują zasilania kapitałowego, więc można spokojnie te dwa światy połączyć - wskazuje dyrektor zarządzający Bankowości Inwestycyjnej CEE Banku BNP Paribas Piotr Mietkowski.

Polska na tle regionu Europy Środkowo-Wschodniej wypada bardzo dobrze. Zawiera się tutaj dużo transakcji ale to, co charakteryzuje ten rynek, to wciąż znaczący brak lokalnych inwestorów -uważa Piotr Mietkowski. I dodaje, że brakuje inwestorów kapitałowych - i dlatego warto byłoby tak zmienić przepisy, aby inwestorzy instytucjonalni, a także prywatni mogli angażować środki przez fundusze PE.

Dla wielu zagranicznych inwestorów sprawą niezwykle ważną, w wielu przypadkach przesądzającą o wejściu kapitałowym do jakiegoś projektu, jest obecność takich podmiotów, jak działające na polskim rynku PFR czy PZU. Takie rozwiązania są bardzo przydatne polskiej gospodarce - podkreśla nasz rozmówca.

Całość rozmowy z Piotrem Mietkowskim - poniżej.

