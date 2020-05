W Polsce już czwarty transport środków ochrony sfinansowany przez Grupę Lotos

Do Polski dotarł czwarty transport środków ochrony indywidualnej przed koronawirusem zakupiony przez Grupę Lotos. Spółka kupiła łącznie 0,5 mln kombinezonów, 300 tys. przyłbic i 100 tys. nakładek na buty.

O dostawie koncern poinformował w poniedziałek na Twitterze.

Lotos to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii. Lotos to także sieć ponad 500 stacji paliw na terenie całego kraju.

Grupa Lotos, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku.