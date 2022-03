W Polsce mamy prawie 1000 firm związanych z Rosją. Wiele całkiem znanych

Internauci prowadzą akcje bojkotujące rosyjskie produkty, jakie dostępne są na polskim rynku. Chodzi m.in. o kosmetyki i alkohole produkowane czy dystrybuowane przez firmy z rosyjskim kapitałem. To reakcja na wywołaną przez Rosję wojnę na Ukrainie. Przejrzeliśmy działające w Polsce podmioty powiązane z rosyjskim kapitałem.

Kraj pochodzenia konkretnego artykułu możemy sprawdzić w bardzo prosty sposób: na jego kodzie kreskowym (EAN). Pierwsze trzy cyfry kodu są informacją na temat kraju pochodzenia produktu. W przypadku Federacji Rosyjskiej będzie to od 460 do 469, w przypadku Białorusi to kod 481.



Niektóre firmy nie mają kapitału rosyjskiego, lecz część ich marek produkowana jest w Rosji. To m.in. antyperspiranty Rexona czy Dove oraz opony Nokian.



Z drugiej strony - mamy przedsiębiorstwa, które są własnością rosyjskiego kapitału, ale produkują swe towary poza granicami tego państwa. Najbardziej znaną marką jest - spotykana często w krajowych marketach - Natura Siberica. Na jej produktach kosmetycznych widnieje EAN zaczynający się od 474. Wskazuje nam to, że wyprodukowano je z Estonii, jest jednak wytwarzana przez spółkę z kapitałem rosyjskim.

Podobnie jest z kosmetykami Babuszki Agafii (produkowana na terenie Estonii seria rosyjskich wyrobów naturalnych bazujących na tradycyjnych, syberyjskich recepturach zielarki Agafii Tihonownej Jermakowej).

Ruskie nie tylko pierogi

Żubrówka, Bols i Soplica już w polskich rękach

Finanse

Chemia

Wiele serwisów powątpiewa jednak w austriackość kapitału stojącego za tymi stacjami – wskazuje, że Łukoil pozostaje głównym partnerem biznesowym tej firmy, a w menedżmencie znajdziemy ludzi pracujących wcześniej dla Łukoila. Na marginesie można dodać, że rosyjski kapitał był dość aktywny na terenie Austrii – koncern paliwowy z tego kraju OMV jest - z jednej strony - udziałowcem złóż w Rosji, z drugiej - przy projekcie Nord Stream 2; często był w mediach nazywany najlepszym europejskim sojusznikiem Gazpromu.)Sama firma zaprzecza rosyjskim związkom. "Należąca do spółki sieć 116 polskich stacji paliw nie jest powiązana kapitałowo z koncernem Lukoil ani z innymi podmiotami gospodarczymi Federacji Rosyjskiej. Właścicielem spółki jest austriacki fundusz inwestycyjny AMIC Energy Management GmbH, który w 2016 roku odkupił sieć stacji paliw na terenie Polski, Ukrainy, Litwy i Łotwy od naftowego koncernu Łukoil" – napisała w oświadczeniu.Nie wszystkich chyba jednak przekonała – od kilku lat jest bojkotowana na Ukrainie, w tym tygodniu współpracę z nią zerwały władze Gdańska.Czytaj też: ZPUE może stracić na dostawach do Rosji, Białorusi i Ukrainy Jedną z najistotniejszych inwestycji Rosji nad Wisłą jest należący do Gazpromu pakiet 48,82 proc. akcji w EuRoPol Gazie, który jest właścicielem polskiej części gazociągu jamalskiego. Płynie nim rosyjski gaz do Polski i Niemiec. Przez wiele lat było to kluczowe źródło zaopatrzenia Polski w błękitne paliwo.Udziały w spółce EuRoPol Gaz ma także polski PGNiG, który kontroluje 51,18 proc. akcji. Pomiędzy akcjonariuszami dochodzi do sporów w kwestii wypłaty dywidendy; PGNiG je blokuje.Znaczącą pozycję na rynku gazu LPG ma w Polsce Novatek Greene Energy – spółka córka rosyjskiego koncernu Novatek (silnego globalnego gracza na tym rynku). Jednym z głównych akcjonariuszy największego rosyjskiego producenta gazu ziemnego jest Giennadij Timczenko – objęty zachodnimi sankcjami.Polska spółka Novatek Green Energy z siedzibą w Krakowie posiada dwa własne terminale przeładunkowe gazu płynnego Novatek Południe koło Kielc oraz Novatek Zachód w Krzyżu Wielkopolskim. Na terenie terminalu Novatek Południe działa najnowocześniejsza w Polsce rozlewnia gazu płynnego w butlach.Kolejnym rosyjskim dużym graczem w biznesie pośrednio obecnym w Polsce jest Oleg Deripaska (jako jeden z niewielu rosyjskich oligarchów, zdobył się na - zawoalowaną - krytykę władz, apelując o odejście od kapitalizmu państwowego; nie potępił jednak jednoznacznie agresji na Ukrainę), który od lat jest właścicielem jednej czwartej udziałów w Strabagu – skądinąd również austriackim koncernie budowlanym, spółce matce polskiej odnogi koncernu. Deripaska jest udziałowcem tej spółki za pośrednictwem swego cypryjskiego funduszu inwestycyjnego Rasperia Trading Limited.To zresztą pokazuje jak trudne niekiedy może być "wytropienie" rosyjskiego kapitału – od strony formalnej Strabag jest związany z kapitałem cypryjskim, a nie rosyjskim. Przypomnijmy przy tym, że Cypr jest jednym z ulubionych miejsc rejestracji spółek rosyjskich oligarchów (chociaż nie tylko ich) – dość wspomnieć, że były lata, ze największym zagranicznym inwestorem w Rosji była formalnie właśnie ta niewielka wysepka, a były to de facto właśnie reinwestycje rosyjskich oligarchów.W tym kontekście wymieniany jest również niemiecki Hochtief, który przed laty miał Olega Deripaskę wśród swoich udziałowców. Dziś jednak spółka pisze w oświadczeniu: „W związku z wiadomościami pojawiającymi się w internecie i mediach społecznościowych informujemy, że Oleg Deripaska w roku 2008 sprzedał pakiet akcji posiadanych w Hochtief AG. Z rejestrów akcji, które identyfikują większość akcjonariuszy Hochtief AG wynika, iż wśród akcjonariuszy spółki obecnie nie znajduje się żaden akcjonariusz z Rosji.Ponadto informujemy, iż żaden inwestor rosyjski nie jest beneficjentem rzeczywistym Hochtief Polska, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz.1132, z późn. zm.), co potwierdzają wpisy w jawnym Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, prowadzonym przez Ministra Finansów”.Żadna z dużej sieci handlowej, działającej na polskim rynku, nie należy do Rosjan. W Polsce od niedawna handluje co prawda sieć hard-dyskontów Mere należąca do firmy Torgservis, która znajduje się w pierwszej dziesiątce największych rosyjskich sprzedawców żywności (tylko w 2019 r. spółka uruchomiła około 500 sklepów na terenie Federacji Rosyjskiej), ale u nas prowadzi zaledwie dziewięć sklepów: w Częstochowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, dwa w Radomiu, Żyrardowie, Chełmie, Hrubieszowie i Bełchatowie. Ostatni sklep otwarto w Jaworznie na Śląsku.Jeżeli chcemy dołączyć się do bojkotu produktów spożywczych z Rosji i Białorusi, nie powinniśmy kupować krabowych paluszków surimi białoruskiego pochodzenia (Santa Bremor) czy rosyjskiego piwa Żigulewskoje Special.Największa sieć dyskontów Biedronka, poinformowała, że od 1 marca zawiesza sprzedaż produktów rosyjskich i białoruskich oznaczonych m.in. kodami EAN zaczynającymi się od cyfr w zakresie 460-469 oraz 481.W praktyce oznacza to, że nie będzie już możliwy zakup m.in. rosyjskich wódek, takich jak Beluga, Russian Standard czy Żurawie. Podobnie rzecz ma się z orzeszkami piniowymi pod marką własną Bakad’or, których produkcja zdominowana jest przez dostawców z Rosji – czytamy w komunikacie Jeronimo Martins.Specyfików wyprodukowanych w Rosji nie kupimy już w drogeriach Rossmann, Hebe ani w Super-Pharm. Podobne decyzje podęły też m.in. Topaz, Netto, Stokrotka, Carrefour, sieć marketów budowlanych Hipper.pl, Polomarket.Decyzję o niekupowaniu usług czy towarów firm rosyjskich i białoruskich, także tych firm, w których akcjonariacie jest kapitał tych krajów, podjął także zarząd InPost.Obecność rosyjskiego kapitału znajdziemy także w branży modowej. To marki Kari i Centro, czyli sklepy obuwnicze dostępne w Polsce o 2012 r. Do tego dochodzi marka Oodji (do tej pory otworzyła 10 sklepów w naszym kraju).Wbrew pierwszym sygnałom, jakie pojawiły się w mediach społecznościowych i nawoływaniom do bojkotu, takie alkoholowe marki jak Żubrówka czy Soplica okazują się jak najbardziej polskie.Od kilku zaledwie dni znajdują się bowiem w portfolio wadowickiego Maspeksu. Firma poinformowała właśnie o doprowadzeniu do końca zakupu ich producenta i dystrybutora 0 czyli Spółki CEDC International oraz jej spółki zależnej B2B Wine & Spirits - od rosyjskiego holdingu Roust Corporation.W ofercie CEDC należącego od teraz do Maspexu, znajdują się także takie, wysokoprocentowe, napoje jak wódki Absolwent, Bols, whisky Grant’s, Glenfiddich i Tullamore D.E.W., czy brandy, koniaki i tzw. „alkohole kolorowe”, jak Metaxa, Jȁgermeister, Cointreau, Campari, Aperol czy Remy Martin, no i również wina Carlo Rossi, Barefoot, Frontera i Gancia.Na światowych rynkach, także w Polsce, dostępne są jeszcze tradycyjne rosyjskie alkohole takie jak wódki Stolichnaya czy Beluga.Kolejnym rosyjskim przyczółkiem jest firma pożyczkowa Vivus, która weszła na polski rynek jako łotewski startup – tropy właścicielskie wiodą jednak do Rosji. Vivus Finance pisze na swoich stronach, że należy do grupy kapitałowej 4finance Group, wiodącej firmy w branży pożyczek online działającej w 13 krajach na świecie.Jak wskazywały media, prospekt emisyjny 4finance wskazuje, że kontrolne 75 proc. udziałów w grupie ma zarejestrowana na Cyprze firma Tirona, a ta jest częścią imperium pod nazwą Finstar Financial Group, jednego z rosyjskich gigantów finansowych”. A Finstar należy do kolejnego rosyjskiego oligarchy Olega Wiktorowicza Bojko.W ostatni poniedziałek Związek Przedsiębiorców i Pracodawców skreślił Vivus Finance z listy swoich członków.

Rosyjski kapitał jest też obecny również w polskiej chemii. W rękach rosyjskiego oligarchy Wiaczesława Kantora - właściciela rosyjskiego Acronu - jest blisko 20 proc. akcji polskiego giganta chemicznego Grupy Azoty. Też nie bezpośrednio, a za pośrednictwem takich podmiotów jak Norica Holding oraz zależnych od niej Opansa Enterprises Limited i Rainbee Holdings Limited.



To pozostałość po próbie wrogiego przejęcia tarnowskich Azotów przez tego oligarchę, który w 2012 r. kupił w wezwaniu ponad 7 mln akcji Zakładów Azotowych Tarnów. Resort skarbu doprowadził jednak do konsolidacji tej spółki z Azotami Puławy, co stworzyło fundament dla Grupy Azoty, do której dołączyły również Kędzierzyn i Police.



W Polsce obecny jest również – poprzez sieci dystrybucyjne – znany i ceniony rosyjski producent maszyn rolniczych. Spółka Rostselmash należy do piątki największych światowych producentów kombajnów i sprzętu rolniczego. Jej początki sięgają 1929 roku, kiedy to wytworzono pierwszą partię sprzętu, a następnie przekazano ją państwu. W 2000 roku spółka została sprywatyzowana. W kolejnych latach firma przejmowała inne zakłady produkujące sprzęt rolniczy na całym świecie.

W wirtualnej rzeczywistości

Każdy miłośnik gier komputerowych powinien też mieć świadomość, że World of Tanks, World of Warplanes czy World of Warships są autorstwa spółki Wargaming.net; producenta gier komputerowych z siedzibą w Nikozji na Cyprze oraz głównym biurem projektowym ulokowanym w Mińsku na Białorusi. ​Co ciekawe: kilka dni temu Sergey Burkatovskiy, dyrektor kreatywny ze studia Wargaming.net, został zwolniony w trybie natychmiastowym. Powodem było poparcie dla inwazji rosyjskiej na Ukrainę.

Wiele znanych antywirusów, jak chociażby Kaspersky, dr WEB, stworzony przez firmę Doctor Web z Moskw czy Outpost - to również produkty rosyjskie. Rosyjski jest także uważany za jeden z najbezpieczniejszych komunikator internetowy Telegram.Rosyjski kapitał uciekł natomiast ze spółki Cenega, która od 2005 roku należała do grupy 1C Firma, która wydała tak kultowe dla graczy tytuły, jak FarCry, Assasin’s Creed, Anno i Dark Souls, przeszła jednak w ostatnich dniach pod kontrolę chińskiego Tencenta.Niejednoznacznie wygląda sprawa Luxoftu – spółki matki Luxoft Poland zajmującej się strategią cyfrową i inżynierią oprogramowania. Luxoft został założony w Petersburgu w 2000 roku przez Dmitria Loschinina. Potem została przejęta przez amerykańską firmę DXC Technology Company, zarejestrowana jest w szwajcarskim kantonie Zug, jednak na jej czele wciąż stoi Dimitr Loschinin...Z rosyjskim kapitałem powiązane jest także bardzo znane biuro podróży TUI. W spółce tej największym pojedynczym udziałowcem jest oligarcha Aleksiej Mordaszow, formalnie przez zarejestrowaną na Cyprze firmę Unifirm Limited. Według „Forbesa” w 2021 roku był najbogatszym Rosjaninem.