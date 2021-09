W Polsce potrzebny jest nowy model podatku akcyzowego

Nie warto czekać na to, co zrobi Unia Europejska, tylko opracować w Polsce rozsądny model akcyzy na nowatorskie wyroby tytoniowe i położyć go na stole UE jako wzorcowy - mówią eksperci.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Prof. Elżbieta Chojna-Duch przyznała, że bardzo ważna jest efektywność fiskalna podatku akcyzowego, który jest drugim po VAT dochodem budżetu państwa.- Dobrym standardem, który z powodzeniem funkcjonuje w innych krajach Europy, jest ustalanie kolejnych podwyżek z kilkuletnim wyprzedzeniem, co zapewnia pewność działalności gospodarczeji przewidywalność dochodów budżetowych oraz zmniejszenie szarej strefy. Wieloletnia strategia, w tym jednoznaczne rozwiązania prawne co do rodzaju stawek, ich wysokości, szczególnie w zakresie podwyżek podatku, które są przecież niezbędne, to kierunek działań, do którego należy dążyć równieżi w naszym kraju - powiedziała prof. Chojna-Duch.Tych samych argumentów użyła prof. Małgorzata Szwejkowska.- Bardzo ważna jest też przewidywalność. Niemcy, Łotwa czy Włochy czynią już takie przygotowania i zamierzają podnosić akcyzę, ale stopniowo. Trzeba podnosić ją powyżej inflacji i patrzeć, jak rośnie krzywa Laffera, a nie tylko jak rośnie w stosunku do PKB. Istotne są też inne cele, pozapodatkowe. Wiele krajów odnosi się do wyrobów nowatorskich w swoich politykach zdrowotnych. USA czy Wielka Brytania traktuje je jako wyroby, które pomagają rzucić palenie. W kontrze do tego jest WHO, która nakłania do traktowania tych wyrobów jak inne tytoniowe - mówiła.Paneliści byli zgodni co do tego, że wiele wątpliwości wokół akcyzy, szczególnie w odniesieniu do tzw. wyrobów nowatorskich, powinno rozwiać Forum Akcyzowe.- W ramach Forum zastanawiamy się obecnie nad kształtem podatku od wyrobów nowatorskich. To produkty, które nie są papierosami czy tradycyjnie skręcanym i palonym tytoniem, lecz np. podgrzewanym. Grupa robocza jest na etapie przygotowywania rekomendacji co do zmian legislacyjnych w zakresie wyrobów nowatorskich. Moim zdaniem niezbędne jest wyodrębnienie podgrzewanego tytoniu jako osobnej kategorii wyrobu podlegającego akcyzie. To dość nowy rynek. Branża bardzo szybko rośnie, ale nie podlega jeszcze harmonizacji ze strony prawa unijnego - stwierdziła prof. Małgorzata Szwejkowska.