W polskim przemyśle trwa okres normalizacji po wysokich wzrostach z czasów popandemicznego ożywienia, widać też konsekwencje szoku energetycznego i spadek popytu zagranicznego - oceniają analitycy PKO BP.

PKO BP: w polskim przemyśle trwa okres normalizacji

Główny Urząd Statystyczny poinformował w środę, że produkcja przemysłowa w sierpniu 2023 r. spadła o 2 proc. w porównaniu do sierpnia 2022 r., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 1 proc. Jednocześnie ceny produkcji przemysłowej w sierpniu 2023 r. spadły rdr o 2,8 proc., w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,1 proc.

Według analityków banku PKO BP w polskim przemyśle "trwa okres normalizacji po wysokich wzrostach z czasów popandemicznego ożywienia w połączeniu z opóźnionymi konsekwencjami szoku energetycznego, odwracaniem cyklu zapasów i spadkiem popytu zagranicznego". Ich zdaniem na razie nie widać sygnałów zmiany dotychczasowych niekorzystnych trendów.

Analitycy wskazali, że produkcja przemysłowa (w cenach stałych) w sierpniu spadła o 2,0 proc. r/r wobec spadku o 2,3 proc. r/r w lipcu. "W ujęciu odsezonowanym produkcja wzrosła o 0,6 proc. m/m, a jej poziom pozostaje w dużej mierze bez zmian od maja" - dodali.

Analitycy PKO BP: najprawdopodobniej wzrosła produkcja w branży naftowej

"Szacujemy, że w sierpniu, po kilku słabszych miesiącach, wzrosła produkcja w utajnionej z powodów tajemnicy statystycznej branży naftowej" - poinformowali analitycy. Ich zdaniem do poprawy dynamiki produkcji przyczyniło się również odbicie w powiązanej z nią branży chemicznej. "Tam produkcja nadal spadała o 9 proc. r/r, co oznaczało jednak poprawę względem obserwowanych przez 7 poprzednich miesięcy spadków po ok. 20 proc. r/r." - zaznaczyli.

Wskazali, że obserwują też systematyczne hamowanie dynamiki produkcji w motoryzacji (14 proc. r/r). "Branża ta stale pozostaje ważnym amortyzatorem dekoniunktury w przemyśle" - ocenili analitycy.

Wskazali, że nadal "dość dobrze" radzi sobie też segment dóbr inwestycyjnych - m.in. producenci maszyn i urządzeń (+9,9 proc. r/r).

Zwrócili uwagę, że pogłębia się natomiast dekoniunktura w obszarze dóbr konsumpcyjnych trwałych - produkcja wyrobów elektronicznych spadła o 12,2 proc. r/r, a elektrycznych (w tym RTV, AGD) o 7,3 proc. r/r.

"W pozostałych segmentach konsumpcyjnych na uwagę zasługuje dalszy spadek produkcji spożywczej (-1,5 proc. r/r) oraz poprawa w branży meblarskiej (w ujęciu rocznym produkcja spada, ale wolniej, -2,8 proc. r/r vs -11,1 proc. r/r w lipcu)" - stwierdzili. Dodali, że po raz pierwszy od siedmiu miesięcy dodatnią dynamikę roczną odnotowała produkcja w segmencie energetyki (1,7 proc. r/r), a dane za lipiec zostały zrewidowane w górę.