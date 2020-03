W poniedziałek na GPW spadki indeksów

W poniedziałek na warszawskim parkiecie wszystkie główne indeksy straciły na wartości. WIG20 zniżkował w trakcie sesji nawet 8 proc., ale ostatecznie spadł na zamknięciu 1,8 proc. Mocno straciły firmy handlu detalicznego i banki.

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 stracił 1,8 proc. do 1.341,54 pkt., WIG zniżkował 2,3 proc. do 37.738,36 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 4,0 proc. do 2.769,14 pkt., a sWIG80 spadł 1,4 proc. do 9.435,49 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.414 mln zł, z czego 1.215 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął notowania poniżej piątkowego zamknięcia, po czym wszedł w mocny trend spadkowy. W jego szczycie indeks tracił ok. 8,5 proc. i znalazł się na najniższym poziomie od czerwca 2003 roku.

10 z 15 indeksów sektorowych poszło w dół. Najmocniej spadł WIG-odzież (-9,8 proc.), który pogłębił historyczne minimum.

Notowania giełdowe w Europie w poniedziałek zakończyły się na minusie. W USA indeksy rosną.

W poniedziałek kurs euro do złotego wynosił 4,39 (+2,72 proc.); franka szwajcarskiego - 4,12 (+ 6,95 proc.); dolara amerykańskiego 3,93 (+2,61 proc.); funta szterlinga - 4,81 (- 6,1 proc.)