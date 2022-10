W poniedziałek na koniec dnia złoty tracił do głównych walut

Złoty w poniedziałek na koniec dnia tracił wobec głównych walut; w stosunku do euro, traci 0,01 proc.; do dolara o 0,72 proc., a do franka szwajcarskiego - o 0,40 proc.

Polska waluta traci do euro 0,01 proc., za które trzeba zapłacić blisko 4,72 zł.

Złoty traci też (0,72 proc.) do dolara, wycenianego na 4,77 zł. Wobec franka szwajcarskiego, który kosztował 4,76 zł, nasza waluta straciła 0,40 proc.

W poniedziałek rano euro kosztowało 4,72 zł, dolar 4,78 zł, za franka szwajcarskiego płacono 4,76 zł.

