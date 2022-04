W poniedziałek rano złoty lekko osłabiał się

W poniedziałek ok. godz. 8 polska waluta lekko osłabiała się wobec euro, dolara i franka.

W trakcie porannej sesji złoty najbardziej osłabiał się do dolara. O godz. 8 amerykańska waluta zyskiwała 0,33 proc. i przebiła poziom 4,31 zł. W piątek po godz. 18 dolar był wyceniany na 4,30.

W poniedziałek rano złoty tracił również do euro jak i franka szwajcarskiego, choć skala osłabienia była niższa niż do dolara. Euro zyskiwało 0,15 proc. i kosztowało trochę ponad 4,65 zł; w piątek po południu za euro należało zapłacić trochę ponad 4,64 zł. Frank z kolei w poniedziałek umacniał się o 0,26 proc. do 4,50 zł; w piątek kosztował 4,49 zł.

