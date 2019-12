W poniedziałek rozmowy z kandydatami na wiceprezesów Polskiej Grupy Górniczej

Prawdopodobnie w najbliższy poniedziałek rada nadzorcza Polskiej Grupy Górniczej (PGG) wybierze dwóch nowych wiceprezesów tej największej górniczej spółki: ds. produkcji oraz ds. restrukturyzacji aktywów. W piątek minął termin zgłaszania kandydatów w konkursach na oba stanowiska.

Przedstawiciele PGG nie podali w piątek, ile osób kandyduje na funkcje wiceprezesów. Oficjalny komunikat w tej sprawie ma być wydany dopiero po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego - prawdopodobnie w poniedziałek, a najdalej we wtorek 31 grudnia.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP w źródłach zbliżonych do rady nadzorczej spółki, wpłynęły oferty na obydwa wakujące stanowiska w zarządzie największej górniczej spółki. W pierwszym etapie zgłoszenia są weryfikowane pod względem formalnym.

O wyborze wiceprezesów rada, której przewodniczy ekonomista prof. Jan Wojtyła, zdecyduje po zaplanowanych na poniedziałek przesłuchaniach kandydatów.

Polska Grupa Górnicza jest największym w Unii Europejskiej producentem węgla kamiennego, wydobywającym rocznie blisko 30 mln ton tego surowca. Wakat na stanowisku wiceprezesa ds. produkcji jest od 6 grudnia, kiedy z PGG odszedł Piotr Bojarski, odpowiedzialny za sprawy produkcyjne przez ostatnie 3,5 roku. Jego następca zostanie wyłoniony w trwającym właśnie postępowaniu konkursowym.

Od marca br. PGG nie ma także (po dymisji Adama Hochuła) wiceprezesa ds. sprzedaży. Jednak obecny konkurs nie dotyczy tego stanowiska, ale funkcji wiceprezesa ds. restrukturyzacji aktywów, którego dotąd w PGG nie było.

Według nieoficjalnych informacji, przekazywanych przez związkowców podczas listopadowych rozmów płacowych w PGG, spółka rozważa restrukturyzację poprzez zmiany strukturalne, chcąc podnieść efektywność działania niektórych kopalń.

W toku rozmów ze związkowcami przedstawiciele PGG proponowali - o czym jedynie nieoficjalnie informowali związkowcy - zmiany polegające m.in. na połączeniu w jedną kopalnię zespoloną dawnych kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego (Murcki-Staszic, Mysłowice-Wesoła i Wujek - ta ostatnia kopalnia miałaby być w perspektywie wygaszona) oraz połączeniu kopalń Ruda w Rudzie Śląskiej i Sośnica w Gliwicach. Miałoby to dać firmie oszczędności, które można byłoby przeznaczyć m.in. na podwyżki wynagrodzeń. Związkowcy nie zgodzili się na uzależnianie wzrostu płac od zmian organizacyjnych. Przedstawiciele PGG nie komentują tych doniesień.

Obecnie, obok prezesa Tomasza Rogali, członkami zarządu PGG są: wiceprezes ds. finansowych Andrzej Paniczek i wiceprezes ds. pracowniczych Jerzy Janczewski.

Zatrudniająca ok. 42 tys. osób Polska Grupa Górnicza to największy w Unii Europejskiej producent węgla kamiennego, z roczną produkcją zbliżoną do 30 mln ton tego surowca. W ub. roku spółka wypracowała ok. 493 mln zł zysku netto; w tym roku zysk ma być znacząco mniejszy, zaś poziom produkcji zbliżony do ubiegłorocznego.