W poniedziałek rusza druga odsłona EEC Online

Technologie, przemysł, biznes, odmrażanie obrotu gospodarczego w skali globalnej i lokalnej oraz podsumowanie pierwszego etapu funkcjonowania tarcz antykryzysowych to tematy drugiego, trzydniowego cyklu dyskusji realizowanych zdalnie i transmitowanych na żywo w ramach EEC Online, który rozpocznie się już 22 czerwca.

W dniach 22-24 czerwca br., podczas drugiej odsłony EEC Online, omówione zostaną dziedziny, w których dokonają się obecnie największe zmiany, regulacje związane z tzw. „lockdownem”, środki Unii Europejskiej i finanse państwa, w tym tarcze kryzysowe dla przedsiębiorców, samorządy w obliczu pandemii i kryzysu, zmieniający się handel międzynarodowy, eksport, ekspansja.Kilka bloków tematycznych poświęconych będzie technologiom – telekomunikacji i 5G, usługom chmurowym, cyfryzacji przemysłu. Uczestnicy kolejnych debat EEC Online zmierzą się z pytaniami: Jakich specjalnych działań wymagają teraz poddane presji branże przemysłowe? Czy sprawiedliwa transformacja to aktualne hasło? Jakich narzędzi potrzebujemy, by złagodzić skutki nieuchronnych zmian dla rynku pracy i rozwoju uprzemysłowionych regionów?Czytaj także: Przemysł w dobie koronawirusa jednym z tematów EEC Online EEC Online jest odpowiedzią na sytuację, w jakiej nagle, za sprawą COVID-19, znalazła się gospodarka. Po raz pierwszy wymiana opinii odbyła się w formule zdalnej w dniach 18-20 maja br., gromadząc ponad cztery tys. zarejestrowanych uczestników. Debaty EEC Online w czasie rzeczywistym zostały odtworzone 316 tys. razy, każdorazowo w „wirtualnej” sali zalogowanych było średnio tysiąc osób.Pełny zakres tematyczny debat 22-24 czerwca br. dostępny jest na stronie www.eecpoland.eu, gdzie można także dokonać rejestracji XII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (EEC – European Economic Congress) odbyć się ma w terminie 2-4 września br., European Tech and Start-up Days zaplanowano na 3-4 września 2020 r.