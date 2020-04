W poniedziałek webinarium Rzecznika Finansowego ws. wakacji kredytowych

Czy wakacje kredytowe to faktycznie wakacje? - odpowiedź na to pytanie inne dotyczące odroczenia spłaty rat kredytowych będzie można znaleźć w trakcie poniedziałkowego bezpłatnego webinarium, informuje Rzecznik Finansowy.

Webinarium, czyli seminarium internetowe, "Odroczenie spłat rat kredytu - Mity i fakty" organizuje Biuro Rzecznika Finansowego i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego działające w ramach Partnerstwa na Rzecz Edukacji Finansowej (PREF).

Jak wyjaśnia RF w komunikacie, spotkanie będzie poświęcone podsumowaniu pierwszych wniosków wynikających z analizy warunków odroczenia spłat kredytu oraz sygnałów wpływających w ramach akcji "Finanse w czasie koronawirusa - zgłoś problem Rzecznikowi Finansowemu". Poprowadzi je zastępca dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze RF Katarzyna Szwedo-Mackiewicz.

"Podczas webinarium będzie można się dowiedzieć, na czym polega odroczenie spłaty rat kredytu oraz jak wygląda prawidłowa procedura i warunki udzielenia odroczenia. Ekspertka wskaże, na co starający się o odroczenie spłaty rat kredytu powinien zwrócić szczególną uwagę oraz co może on zrobić, gdy stwierdzi nieprawidłowości w procedurze lub wzorcu umowy odroczenia rat w swoim banku" - informuje RF.

Po webinarium jego nagranie zostanie udostępnione na kanale Facebook oraz YouTube Rzecznika Finansowego.

Aby wziąć udział w webinarium, należy się wcześniej zarejestrować klikając w link podany na stronie internetowej RF:

https://frsi.clickmeeting.com/odroczenie-splat-kredytu-mity-i-fakty/register