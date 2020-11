W poniedziałek WIG20 był najmocniejszym indeksem w Europie. Prawdopodobnie wynikało to z tego, że w ostatnim czasie przecena akcji na GPW była zbyt głęboka - poinformował analityk DM BOŚ Konrad Ryczko. WIG20 po wzroście o 2,65 proc. przerwał serię pięciu spadkowych sesji z rzędu.

W poniedziałek WIG20 przerwał serię pięciu spadkowych sesji z rzędu, a WIG ósmą.

Obroty na GPW wyniosły 1.213 mln zł, z czego 952 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach Allegro (245 mln zł) oraz CD Projektu (160 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał 1,8 proc., a S&P 500 zwyżkował 1,26 proc.

"Poniedziałkowa sesja przyniosła odreagowanie po ostatniej słabości warszawskich indeksów. WIG20 był dzisiaj najmocniejszym indeksem w Europie. Uważam, że tak dobra dyspozycja indeksu krajowych blue chipów na tle innych indeksów wynikała z tego, że w ostatnim czasie przecena akcji na GPW była zbyt głęboka" - powiedział Konrad Ryczko.



W październiku WIG20 spadł o 11,5 proc., WIG stracił 10,8 proc., mWIG40 zniżkował o 10,3 proc., a sWIG80 poszedł w dół o 9,3 proc. WIG20 i WIG zakończyły miesiąc na najniższych poziomach od kwietnia, mWIG40 był najniżej od maja, a sWIG80 - od czerwca.

"Podczas pierwszej sesji w listopadzie na uwagę zasługiwały mocne wzrosty spółek, które zostały w minionym tygodniu dość mocno przecenione, a wcześniej należały do ulubionych akcji inwestorów, tj. Allegro, CD Projekt, Mercator" - ocenił Ryczko.

Analityk dodał, że w najbliższych dniach możemy obserwować niepewność na rynkach akcji w związku z wtorkowymi wyborami prezydenckimi w USA.

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji WIG20 zyskał 2,65 proc. do 1.556,14 pkt., WIG zwyżkował 2,45 proc. do 45.177,16 pkt., mWIG40 poszedł w górę 1,73 proc. do 3.251,99 pkt., a sWIG80 urósł 2,76 proc. do 13.253,25 pkt.

Na warszawskim parkiecie zdecydowana większość - 14 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję nad kreską. Najmocniej zyskał sektor chemiczny - w górę o 4,37 proc., a także branża leków, zwyżkująca 3,51 proc. Na wartości stracił jedynie WIG-odzież (w dół 0,5 proc.).

Wśród krajowych blue chipów największy wzrost, bo o 12,57 proc., miał miejsce w przypadku JSW. Notowania producenta węgla koksowego odreagowują po tym, jak w październiku JSW straciła w ujęciu miesięcznym 40 proc.

Istotnie do góry poszły także notowania Santander Bank Polska, które zyskały 6,67 proc., a także akcje Allegro, które podrożały o 4,62 proc. O 4,23 proc. podrożały akcje Dino Polska.

Serię pięciu spadkowych sesji z rzędu przerywają m.in. Orange Polska - w górę 2,47 proc., a także Cyfrowy Polsat, który urósł 2,03 proc. Trzecią sesję z rzędu urosły akcje PZU - tym razem o 2,59 proc.

0,46 proc. zyskało PGNiG, które złożyło do PAO Gazprom i OOO Gazprom Export wniosek o renegocjację ceny kontraktowej gazu dostarczanego przez Gazprom na podstawie Kontraktu Jamalskiego.

Pod kreską znalazły się jedynie cztery spółki; najmocniej w dół poszły notowania Tauronu - strata 1,27 proc. Tauron zakończył sesję pod kreską po raz szósty z rzędu.

W indeksie średnich spółek najmocniej, bo o 8,28 proc. do góry poszły akcje AmRestu. 6 proc. zyskały akcje Mercatora, a 5,43 proc. do góry poszły notowania Famuru. Z kolei najmocniej stracili akcjonariusze Benefit Systems - w dół 3,77 proc. Wśród spółek zgromadzonych w sWIG80 najmocniej wzrósł, aż o 21,68 proc., Medicalgorithmics.

Medi-Lynx Cardiac Monitoring, spółka zależna Medicalgorithmics, zawarła umowę z jednym z największych komercyjnych ubezpieczycieli w USA, dzięki której Medi-Lynx będzie akceptowanym świadczeniodawcą usług medycznych w sieci ubezpieczyciela na terenie Stanów Zjednoczonych - podał Medicalgorithmics w komunikacie.

Solidnie zwyżkowały także akcje Harper Hygienics (wzrost o 14,24 proc.). W sWIG80 najbardziej straciły akcje Forte - w dół 4,9 proc. Na rynku NewConnect wyróżniły się walory One More Level, które zyskały 44,83 proc.