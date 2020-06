W Poznaniu od soboty letni rozkład jazdy i start remontów torowisk

Od soboty w Poznaniu prowadzone będą zaplanowane na lato remonty torowisk. Wiąże się to z licznymi zmianami w kursowaniu tramwajów. Także od soboty w mieście obowiązuje letni rozkład jazdy.

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) i miejski przewoźnik spółka MPK Poznań zapewniły, że plan remontów został tak opracowany, żeby prace były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców i pasażerów transportu publicznego.

Od soboty rozpoczyna się remont trasy tramwajowej na Winogrady, do pętli Wilczak, i spowoduje on konieczność wprowadzenia zmian z transporcie z uwagi na zamknięcie trzech pętli tramwajowych: Wilczak, Połabska i Piątkowska. Jak podano, przeznaczone do modernizacji odcinki nie były remontowane od połowy lat 90., niektóre fragmenty - od połowy lat 80. XX wieku.

"Kompleksowy remont torowiska ma na celu podniesienie jego jakości i trwałości. Przeprowadzone teraz prace będą procentowały w przyszłości, zapewniając po uruchomieniu trasy na Naramowice pewny, wygodny, bezpieczny i sprawny przejazd tramwajem do centrum" - powiedział Marek Grzybowski z zarządu MPK Poznań.

Od soboty do końca sierpnia prace przewidziano na znaczącej części tej trasy tramwajowej - na ul. Roosevelta, węźle rozjazdowym na al. Wielkopolskiej i ul. Pułaskiego, na torowisku w ciągu ul. Pułaskiego i Przełajowej.

Remont uniemożliwi dojazd do trzech pętli tramwajowych zlokalizowanych przy ulicach: Wilczak, Połabskiej i Piątkowskiej. Na czas prac zostaną one zamknięte, a linie tramwajowe numer 3 i 4 oraz 11 będą zawieszone. Zmienią się także trasy linii nr 9 i 10.

W celu zapewnienia obsługi pasażerskiej częściej w komunikacyjnym szczycie będą kursowały autobusy linii numer 169, 190 i 193, a linia nr 169 dodatkowo będzie miała zmienioną trasę w rejonie Winograd - autobus pojedzie ulicą Winogrady.

ZTM podał też, że w związku z zakończeniem prac związanych z siecią trakcyjną na ulicy Przybyszewskiego na trasę z Ogrodów przez ulicę Przybyszewskiego wróci tramwaj linii numer 7.

Od soboty w Poznaniu obowiązuje letni rozkład jazdy. W wakacje główne linie autobusowe kursować będą w dni robocze co 15 minut w szczytach komunikacyjnych i co 20 minut. Linie tramwajowe kursować będą co 12 minut w szczytach, a co 20 minut poza szczytami komunikacyjnymi, czyli jak obecnie, według specjalnego rozkładu jazdy.