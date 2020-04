W poniedziałek wieczorem w Poznaniu wylądował czwarty samolot ze sprzętem ochronnym z Chin. W sumie w czterech transportach realizowanych od połowy kwietnia znalazło się 57 ton sprzętu wartego 20 mln zł.

Dzięki 20 mln zł darowizny przekazanej przez Kulczyk Foundation działająca przy Naczelnej Izbie Lekarskiej Fundacja Lekarze Lekarzom kupiła łącznie 1 mln masek chirurgicznych, 1,5 mln masek FFP2 N95, 100 tys. gogli, 100 tys. przyłbic i 100 tys. kombinezonów II klasy.

W sumie jest to 57 ton sprzętu ochronnego o łącznej objętości 470 metrów sześciennych. Z tego powodu dostawy podzielono na cztery transporty. Pierwszy dotarł do Poznania 15 kwietnia.

Poznański magistrat poinformował w poniedziałek, że miasto użyczyło bezpłatnie halę targową dla składowania dostaw, a organizacje przedsiębiorców pomogły w jego dystrybucji do szpitali i placówek medycznych wskazanych przez fundację i okręgowe izby lekarskie.

"Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tak skomplikowanego logistycznie przedsięwzięcia. To najlepszy dowód na to, że poznaniacy potrafią w potrzebie działać razem i bez zbędnych demonstracji. Dzięki tym czterem dostawom, które przyleciały na Ławicę, pracownicy ochrony zdrowia w całej Polsce będą mogli skuteczniej walczyć z wirusem" - powiedział w poniedziałek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Rzeczniczka Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Katarzyna Strzałkowska informowała PAP w połowie kwietnia, że wielkopolski samorząd lekarski ma otrzymać od Fundacji Lekarze Lekarzom ponad 70 tys. maseczek chirurgicznych, ponad 100 tys. masek typu FFP2 N95, ponad 7,5 tys. kombinezonów, a także ponad 7 tys. gogli.

Sprzęt dotarł do Polski na pokładach dreamlinerów. Przewoźnikiem był LOT Cargo.