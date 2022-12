W przemyśle nie widać optymizmu

Chodź w listopadzie była widoczna lekka poprawa koniunktury w przemyśle przetwórczym, to nadal utrzymuje się ona na bardzo niskim poziomie

Ogólny wskaźnik koniunktury IRG SGH (IRGIND) w ciągu miesiąca zwiększył swoją wartość o 1,0 pkt, do wysokości -12,7 pkt. Jest ona niższa od wartości sprzed roku o 10 pkt.

Co ciekawe poprawę koniunktury odnotowały tylko firmy publiczne. Wartość wskaźnika koniunktury dla zakładów publicznych wzrosła o 18,6 pkt, do poziomu minus 8,4 pkt. Jest ona wyższa od wartości sprzed roku o 7,5 pkt. Dla przedsiębiorstw prywatnych wartość wskaźnika nie zmieniła się i wynosi minus 12,8 pkt. Jest niższa od wartości sprzed roku o 10,8 pkt.

Poprawę koniunktury w listopadzie odnotowali producenci dóbr inwestycyjnych oraz trwałych i nietrwałych konsumpcyjnych. Wartości wskaźnika dla tych grup wzrosły odpowiednio o: 0,9, 5,1 i 7,0 pkt, do wysokości: minus 5,1, minus 18,2 i minus 7,2 pkt.

Spadek wartości wskaźnika (o 5,3 pkt) zanotowano tylko w produkcji półproduktów. Jego obecna wartość to minus 19,8 pkt. W przekroju wg wielkości zatrudnienia wzrosty wartości wskaźnika miały miejsce dla grup przedsiębiorstw o zatrudnieniu: do 50 i od 251 do 500 pracowników. Najwyższą wartość, minus 9,6 pkt, wskaźnik przyjął dla firm zatrudniających od 51 do 250 pracowników; najniższą, minus 20,4 pkt, dla przedsiębiorstw zatrudniających do 50 pracowników.

Koniunktura pogorszyła się tylko w makroregionie północnym i województwie mazowieckim. W pozostałych nastąpiła poprawa; największa w makroregionie wschodnim (o 15,3 pkt), najmniejsza w północno-zachodnim (o 1,4 pkt). W badaniu listopadowym odnotowano wzrost poziomu zamówień ogółem i eksportowych. Obniżył się natomiast poziom produkcji, zapasów wyrobów gotowych, cen i zatrudnienia.

Pogorszyła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Ich oceny sytuacji ogólnogospodarczej w Polsce nieco się poprawiły. Spadki wartości wskaźnika koniunktury i sald bilansowych w skali roku zwiększają się, co wskazuje na pogłębianie się tendencji spadkowej w przemyśle przetwórczym, trwającej od II kwartału 2021 r.

