W przyszłym roku będziemy gotowi do absorbcji środków z Funduszu Odbudowy

Jeszcze we wrześniu rząd ma przyjąć założenia Krajowego Planu Odbudowy, umożliwiającego korzystanie ze środków unijnego Funduszu Odbudowy - poinformowała wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Oceniła, że w przyszłym roku Polska będzie gotowa do absorbcji pieniędzy z tego funduszu.

"Chcielibyśmy we wrześniu na poziomie rządowym przyjąć założenia Krajowego Planu Odbudowy, bo pamiętajmy, że na koniec parlament musi się wypowiedzieć w zakresie wkładu krajowego. A zatem wrzesień-październik to jest ten czas, kiedy chcielibyśmy wypracować Krajowy Plan Odbudowy" - powiedziała Emilewicz podczas czwartkowej sesji 12. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Przypomniała, że wykorzystanie środków z programu Recovery Fund, który ma pobudzić unijną gospodarkę po kryzysie związanym z pandemią koronawirusa, będzie mocno limitowane czasowo.

"Połowa środków dotacyjnych z Recovery Fund ma być zakontraktowana do końca 2022 roku. Zatem we wrześniu-październiku przyjmiemy Krajowy Plan Odbudowy i chcielibyśmy mieć gotowy mechanizm, który umożliwia zaliczkowanie projektów już w przyszłym roku - abyśmy w przyszłym roku już byli gotowi do absorbcji" - dodała wicepremier, uczestnicząca w katowickiej dyskusji dzięki połączeniu internetowemu.

Emilewicz zapewniła, że również programy regionalne - np. dla Śląska i Wielkopolski, które będę korzystać ze środków tego funduszu - powinny ruszyć już w przyszłym roku. "Bardzo mocno współpracujemy z marszałkami, abyśmy rzeczywiście byli w pełni gotowi do absorbcji już w przyszłym roku" - poinformowała minister.

Jak mówiła, w Krajowym Planie Odbudowy znajdą się nie tylko "cele duże, makro, horyzontalne", ale także konkretne, gotowe do realizacji projekty. "Podejście, które zastosowałam, i które w dialogu z przedsiębiorcami prowadzimy, jest takie, że chcemy do tego planu wpisać wręcz konkretne, z imienia wskazane projekty, które zostaną zrealizowane" - wyjaśniła Emilewicz.

W poniedziałek, podczas innej sesji katowickiego kongresu, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak poinformowała, że resort otrzymał dotąd z ministerstw ok. 2 tys. propozycji do założeń Krajowego Planu Odbudowy, a podobnej liczby wniosków spodziewa się łącznie od samorządów 16 województw.

Krajowy Plan Odbudowy to dokument niezbędny do tego, aby uzyskać wsparcie w ramach unijnego Funduszu Odbudowy. Zgodnie z porozumieniem szefów państw i rządów wypracowanym podczas lipcowego szczytu UE, największą część środków z wynoszącego 750 mld euro Funduszu Odbudowy będzie stanowił liczący 672,5 mld euro instrument odbudowy i odporności. Unijni liderzy zdecydowali, że na kwotę tę będzie się składało 360 mld euro pożyczek i 312,5 mld euro grantów.