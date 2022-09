W przyszłym roku klienci Itaki polecą z lotniska w Radomiu

Biuro podróży Itaka oferuje swoim klientom wypoczynek zagraniczny z wylotem z lotniska Warszawa-Radom – potwierdziła w poniedziałek rzeczniczka Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" Anna Dermont. Z Radomia będzie też latać LOT - do Paryża, Rzymu i Kopenhagi.

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (PPL) od 2018 r. zarządza lotniskiem Warszawa-Radom, które ma zostać uruchomione na przełomie marca i kwietnia 2023.

Rzeczniczka przekazała, że biuro podróży Itaka w swoim systemie zamieściło już oferty wakacyjnych wyjazdów z lotniska Warszawa-Radom. Ma to być o 10 rejsów tygodniowo - do Albanii (Tirana), Bułgarii (Warna i Burgas), Grecji (Kreta i Kos), Hiszpanii (Majorka) oraz Turcji (Antalya).

Pod koniec sierpnia PPL informowało również, że w przyszłym roku z lotniska Warszawa-Radom będą dostępne pierwsze regularne rejsy realizowane przez narodowego przewoźnika PLL LOT. Chodzi o loty do stolic Danii, Francji i Włoch. Mają one ruszyć w sezonie letnim. Będą odbywać się trzy razy w tygodniu i będą obsługiwane Boeingami 737-800.

Dermont potwierdziła, że prowadzone są też rozmowy z innymi podmiotami zainteresowanymi lotami z Radomia. W listopadzie ub. roku PPL podpisało list intencyjny z biurem podróży Coral Travel. "Jest list intencyjny i też prowadzimy rozmowy, więc mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli ogłosić kolejnego touroperatora - tak jak mamy Itakę, i przewoźnika - tak jak mamy teraz LOT, i będą też kolejne" - zaznaczyła.

Rzeczniczka podkreśliła, że port lotniczy w Radomiu będzie lotniskiem komfortowym, chociażby ze względu na dużą przestrzeń przewidzianą dla pasażerów. W terminalu ma znajdować się m.in. specjalna strefa edukacyjno-rozrywkowa, której nie ma na innych polskich lotniskach.

"Nie będzie to tylko taka zwykła strefa zabawowa, ale będzie to zrobione bardzo profesjonalnie; będą tam specjalistyczne sprzęty: i edukacyjne, i zabawkowe, i rozrywkowe. Także i małe, i duże dzieci, i dorośli znajdą coś dla siebie" - podkreśliła rzeczniczka. Dodała, że strefa będzie dostępna nie tylko dla podróżnych, ale także dla mieszkańców Radomia oraz innych osób, które będą chciały odwiedzić lotnisko.

Według Dermont oferty z lotniska w Radomiu powinny być atrakcyjne cenowo. Także opłaty za parking lotniskowy mają być w korzystnych cenach.

Dyrektor lotniska Grzegorz Tuszyński poinformował, że terminal, którego budowa trwała niecałe 2,5 roku, został już odebrany od wykonawcy i ma pozwolenie na użytkowanie. Obiekt ma powierzchnię 30 tys. mkw. Docelowo będzie w nim ponad 30 stanowisk check-in. W budynku powstanie duża strefa komercyjna z punktami gastronomicznymi i handlowymi.

Na lotnisku trwają jeszcze prace m.in. w budynku wieży i strażnicy Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej. W trakcie budowy jest też układ drogowy i parkingowy przed terminalem. "Obecnie kończymy prace inwestycyjne i wchodzimy w etap pozwolenia na eksploatację lotniska już na gruncie prawa lotniczego, czyli certyfikatu lotniska. To jest procedura, która potrwa około pięciu-sześciu miesięcy. Proces certyfikacji powinien zakończyć się na przełomie marca i kwietniu 2023 r. wydaniem decyzji o przyznaniu lotnisku certyfikatu" - powiedział Tuszyński.

Dodał, że przy budowie terminalu wykorzystano najnowocześniejsze technologie lotniskowe. "Do tej pory zakontraktowano prace w wysokości około 800 mln zł. Jest to budżet całego programu rozbudowy lotniska. Natomiast - jeśli chodzi o wykonanie - to zbliżamy się do 90 proc. tej kwoty" - poinformował dyrektor lotniska.

Port lotniczy Warszawa-Radom prowadzi rekrutację pracowników. Według szacunków w dniu uruchomienia lotniska, w kwietniu 2023 r., na miejscu będzie pracować około 400 osób. "Mówimy tutaj o ponad setce pracowników PPL, kilkudziesięciu osobach, które będą pracowały u agenta obsługi naziemnej, czyli w obsłudze pasażera, bagażów, statków powietrznych na płytach postojowych, kilkadziesiąt osób związanych z ochroną obiektu i kontrolą pasażerów, i ponad 100 pracowników służb państwowych, czyli m.in. Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej" - powiedział Tuszyński.

Port lotniczy w Radomiu rozpoczął działalność w maju 2014 r. Przez krótki czas loty z tego miasta odbywały się m.in. do Rygi i Berlina. Było to jedyne lotnisko użytku publicznego w Polsce, które powstało bez wsparcia unijnego. Miasto zainwestowało w jego utworzenie 100 mln zł. Po ogłoszeniu przez sąd w 2018 r. upadłości miejskiej spółki Port Lotniczy Radom lotnisko kupiło PPL i wybudowało je prawie od nowa. Port powstał z myślą głównie o przewoźnikach niskokosztowych i czarterowych.

Lotnisko Warszawa-Radom ma zostać uruchomione na przełomie marca i kwietnia 2023. Terminal będzie na początku przygotowany na przyjęcie ok. 1 mln pasażerów rocznie, a docelowo - ponad 3 mln osób rocznie.

