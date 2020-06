W przyszłym roku możliwe podniesienie dopuszczalnej masy pojazdu dla kierowców z kategorią B

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym podnoszące dopuszczalną masę pojazdu, który może być prowadzony przez kierowcę z prawem jazdy kategorii B, powinny wejść w życie w pierwszej połowie przyszłego roku - poinformował w odpowiedzi na poselską interpelację wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Obecnie obowiązujące przepisy ograniczają dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, którym może kierować osoba z prawem jazdy kategorii B, do 3,5 tony. Po zmianach masa ta ma zostać podniesiona do 4 ton 250 kg, ale tylko w przypadku, gdy będzie to samochód zasilany paliwami alternatywnymi i dodatkowy jego ciężar wynikał będzie z zamontowania alternatywnego systemu napędu.

Dodatkowym warunkiem, aby kierowca mógł skorzystać z możliwości prowadzenia cięższego pojazdu, byłoby posiadanie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat.