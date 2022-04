W przyszłym roku zakończenie przebudowy lokomotywowni na stacji Wrocław Główny

Do pierwszego kwartału 2023 r. mają potrwać prace przy przebudowie lokomotywowni na stacji Wrocław Główny. Ukończono już dwa etapy inwestycji wartej 30 mln zł.

Przebudowa lokomotywowni we Wrocławiu to jedno z przedsięwzięć realizowanych w ramach największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity - przypomniała w środę spółka.

Modernizację lokomotywowni we Wrocławiu prowadzi Mostostal Warszawa. Całość prac ma się zakończyć w pierwszym kwartale 2023 r, a ich koszt to 30 mln zł. W należącym do PKP Intercity obiekcie wykonywane są bieżące i awaryjne naprawy oraz przeglądy techniczne pojazdów trakcyjnych od pierwszego do czwartego poziomu utrzymania. Inwestycja podniesie standard utrzymania taboru i ergonomii pracy. Po przebudowie poprawi się również gospodarka wodna obiektu - podało PKP Intercity.

Adam Laskowski, członek zarządu PKP Intercity, podkreślił, że stacja postojowa we Wrocławiu ma duże znaczenie dla codziennego ruchu pociągów spółki. "Jej rozbudowa ma istotny wpływ na siatkę połączeń i jej rozwój w województwie dolnośląskim. Inwestycje takie jak ta we Wrocławiu przyczyniają się do podnoszenia jakości świadczonych przez PKP Intercity usług i poprawiają komfort pracy załogi" - powiedział Laskowski.

W ramach modernizacji wykonane zostaną m.in. nowe kanały rewizyjne wraz z nowym torowiskiem oraz niezbędne instalacje.

Przebudowa hali lokomotywowni jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jak podano, łącznie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PKP Intercity pozyskało ponad 653 mln zł dotacji.

Przewoźnik podkreślił, że do 2030 r. chce zainwestować w zaplecze techniczne 2,6 mld zł. "W 2030 roku PKP Intercity będzie dysponować 52 stacjami postojowymi i bocznicami kolejowymi na terenie całej Polski" - zaznaczyła spółka.

