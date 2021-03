W przyszłym tygodniu rusza tarcza finansowa dla dużych firm

"W przyszłym tygodniu rozpoczynamy tarczę finansową dla dużych przedsiębiorstw. Uchwała w tej sprawie jest podejmowana przez Radę Ministrów "- powiedział w piątek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Szef PFR pytany w radiu TOK FM o pomoc na najbliższy czas dla przedsiębiorców, których dotyczą obecne obostrzenia pandemiczne wskazał na wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. "Przed chwilą zakończyliśmy tarczę finansową. Jestem przekonany, że ona zbudowała bufor finansowy wśród 45 tys. firm z tych branż w perspektywie końca kwietnia" - mówił.

"W przyszłym tygodniu rozpoczynamy tarczę finansową dla dużych przedsiębiorstw. Właśnie uchwała w tej sprawie jest podejmowana przez Radę Ministrów" - wskazał donosząc się do pomocy w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

Przypomniał, że będą pożyczki zarówno płynnościowe, jak i preferencyjne, "które umożliwią rekompensatę firmom strat za okres listopad - marzec". "Czekamy, niestety, (...) na zgodę Komisji Europejskiej, wniosek wysłaliśmy w listopadzie, pierwsze pytania dostaliśmy na przełomie stycznia-lutego" - dodał

Borys pytany o to, czy nie warto już wnioskować o kolejne rozwiązania pomocowe dla firm, bo lockdowny są na razie przedłużone a nie znoszone, powiedział: "Przedłużamy te programy, umożliwi nam to potencjalnie - jeżeli rząd podejmie taką decyzję - działanie". Zaznaczył, że proces zgód Komisji Europejskiej trwa "zdecydowanie zbyt długo". "Komplikuje nam udzielanie sprawnie tego wsparcia" - powiedział.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla dużych firm to ok. 25 mld zł wsparcia i uelastycznienie zasad programu dla firm zatrudniających od 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln euro; aktualizacja warunków i wydłużenie istniejącego programu oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID-19 do 31 marca 2021 r.

Kwoty subwencji wypłacane w Tarczy PFR 2.0 są zbliżone do tych, które wypłacano w ubiegłorocznej edycji Tarczy PFR 1.0. Średnio 81 tys. zł otrzymywały mikrofirmy; małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymywały 530 tys. zł.

Subwencja finansowa PFR w ramach Tarczy 2.0 będzie miała charakter bezzwrotny po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych warunków. W przypadku mikrofirm spadek obrotów to minimum 30 proc. w okresie kwiecień-grudzień lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Kwota subwencji zależy od wielkości spadku przychodów: 18 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60 proc., 36 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60 proc. Maksymalna kwota finansowania dla mikrofirm to 324 tys. zł. Będzie możliwość umorzenia do 100 proc. w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 r.

