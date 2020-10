W przyszłym tygodniu w Krakowie targi ANTYCOVID EXPO

145 wystawców – producentów i dystrybutorów - weźmie udział w pierwszych w Polsce targach ANTYCOVID EXPO, które odbędą się w Krakowie. Będzie można zobaczyć m.in. tunel do dezynfekcji wózków sklepowych czy robota wykorzystującego technologię wirtualnej rzeczywistości do dezynfekcji przestrzeni.

Targi Rozwiązań Zwiększających Bezpieczeństwo Sanitarno-Epidemiologiczne odbędą się w środę i czwartek. Mają pomóc właścicielom i administratorom obiektów m.in. kawiarni, sklepów, punktów usługowych, biur i zakładów pracy w znalezieniu skutecznych rozwiązań, które w dobie pandemii COVID-19 zapewnią bezpieczeństwo i komfort ich klientom i pracownikom.

"Na pomysł zorganizowania takich targów wpadliśmy, gdy sami szukaliśmy najlepszych sposobów zabezpieczenia wydarzeń odbywających się w hali EXPO Kraków. W internecie jest bardzo dużo informacji o środkach dezynfekcyjnych i technologiach oczyszczania przestrzeni, ale trzeba przedrzeć się przez mnóstwo danych i sprawdzać wiarygodność tych doniesień. Mamy nadzieję, że nasze targi ułatwią znalezienie najlepszych rozwiązań" - powiedziała PAP prezes Targów w Krakowie Grażyna Grabowska.

Dodała, że targi są adresowane do wszystkich: zarówno do osób, które szukają środków ochronnych dla siebie i swoich bliskich, jak i rozwiązań dla firm.

Na targach prezentowane będą artykuły bezpieczeństwa osobistego, technologie oczyszczania i dezynfekcji przestrzeni, środki do dezynfekcji, sprzęt ochrony oraz usługi.

Zwiedzający zobaczą m.in. tunel do dezynfekcji wózków sklepowych, w którym zastosowano dwustopniowy systemu dezynfekcji przy użyciu lamp UV-C i środka niszczącego bakterie, grzyby i wirusy. Będzie też bramka do dezynfekcji, w której preparat rozprowadzany jest w postaci mgiełki, która skutecznie dezynfekuje odzież oraz obuwie nie pozostawiając na nich śladu oraz stojaki z automatycznym dozownikiem do dezynfekcji rąk w wersji z szybkim oraz czułym termometrem bezdotykowym na podczerwień. W przypadku podwyższonej temperatury urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy.

Zaprezentowany zostanie także hipernowoczesny dezynfekator, który wygląda jak suszarka do rąk, stworzony przez studenta z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz unikey - prosty i wygodny przyrząd do otwierania drzwi, pomysł studenta AGH.

Zaplanowano wykłady m.in. o ochronie życia i zdrowia pracowników w czasie pandemii, bezpiecznej dystrybucji produktów, sposobach na walkę ze stresem i utrzymanie efektywności pracy.

Wstęp na targi jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja zwiedzających. W hali EXPO Kraków będzie mogło przebywać jednocześnie 3 tys. 200 osób. "Nie spodziewamy się aż tylu zwiedzających, a nasz obiekt jest duży i przystosowany do organizacji takich wydarzeń" - podkreśliła Grabowska.

Patronat honorowy nad targami objęło ministerstwo rozwoju, marszałek województwa małopolskiego i prezydent Krakowa.