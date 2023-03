W Rafinerii Gdańskiej dobiega końca inwestycja zwiększająca magazynowanie i dystrybucję LPG

W Rafinerii Gdańskiej z Grupy Orlen powstał zbiornik LPG o pojemności 1700 m sześc. Tym samym dobiega końca inwestycja, obejmująca też m.in. rozbudowę nalewaka kolejowego. Celem jest zwiększenie magazynowania i dystrybucji LPG - podał "Magazyn GO!", wewnętrzny periodyk Grupy Orlen.

Jak poinformował w najnowszym, marcowym wydaniu "Magazyn GO!", w artykule "Potężny zbiornik LPG w Rafinerii Gdańskiej", do niedawana na terenie tamtejszego zakładu Grupy Orlen funkcjonowały cztery zbiorniki na to paliwo - teraz powstał piąty. W ramach projektu zbudowano również pompownię ekspedycyjną, która podaje produkt do nalewaków dla transportu kolejowego i autocysternami.

"Dobiega końca jedna z ważniejszych inwestycji w Rafinerii Gdańskiej, której celem jest zwiększenie możliwości magazynowania i dystrybucji paliwa LPG z 800 do 1200 ton na dobę. Obejmuje ona budowę potężnego zbiornika LPG o pojemności 1700 metrów sześc. oraz rozbudowę nalewaka kolejowego i modernizację nalewaków samochodowych" - przekazano w artykule. Wspomniano też, że produkcja LPG znacznie wzrosła w 2022 r. po uruchomieniu w Gdańsku nowych instalacji.

"Ta inwestycja ma służyć zwiększeniu dystrybucji tego paliwa na polskim rynku i naszym partnerom: PKN Orlen i Aramco. Budżet projektu to około 67 mln zł, a jego zakończenie jest planowane na drugi kwartał 2023 r." - powiedział Marcin Piankowski, dyrektor ds. projektów i rozwoju w Rafinerii Gdańskiej, cytowany w publikacji.

Wyjaśniono, że nowy zbiornik LPG gdańskiej rafinerii ma średnicę blisko 6 metrów i 73 metry długości. "Pojemność 1700 metrów sześc. pozwala na zatankowanie płynnym LPG z jednego zbiornika 40 autocystern lub 20 cystern kolejowych" - wyliczono w artykule. Jak podkreślono, "zgromadzonym w nim gazowym paliwem można też zatankować 29 tys. aut osobowych wyposażonych w instalację LPG z 50-litrowym zbiornikiem".

Według artykułu, zbiornik w Rafinerii Gdańskiej może magazynować LPG pod ciśnieniem 17 barów w temperaturze od minus 45 do plus 55 st. C. Zbiornik został osadzony, zmontowany i zasypany ziemią w tzw. parku zbiorników zakopcowanych.

"Cała inwestycja została ukończona już w 96 proc. Pozostały finalne prace, m.in. nad kalibracją urządzeń i wdrożeniem oprogramowania sterującego" - podał w publikacji.

