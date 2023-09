Od 2017 r. w ramach programu Spiżarnia Caritas przekazano potrzebującym 28 tys. ton żywności z krótkim terminem przydatności do spożycia codziennie odbierana ze sklepów, hurtowni i magazynów w całej Polsce. Wartość uratowanych produktów to ok. 340 mln zł - poinformował Caritas Polska.

29 września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Marnowaniem Jedzenia. Hasłem tegorocznej kampanii prowadzonej przez Caritas Polska są słowa "Zamieniamy marnowanie na pomaganie". Jej celem jest zaproszeniem do angażowania się w programy żywnościowe, takie jak Spiżarnia Caritas - wskazano w przekazanym PAP komunikacie.

"Dzięki programowi Spiżarnia Caritas od 2017 r. przekazano potrzebującym ponad 28 tys. ton pełnowartościowej żywność z krótkim terminem przydatności do spożycia, która codziennie odbierana jest ze sklepów, hurtowni i magazynów w całej Polsce. Wartość tych uratowanych produktów to ok. 340 mln zł" - poinformowała Caritas Polska.

Żywność odbierają wolontariusze diecezjalnych Caritas lub współpracujących z Caritas innych organizacji pożytku publicznego. W ciągu doby muszą ją odebrać, posortować, zapakować w paczki i rozdać potrzebującym albo przekazać do jadłodajni, punktów wydawania żywności czy ośrodków pomocy, gdzie zostaną z nich ugotowane posiłki.

"W minionym roku w ramach Spiżarni Caritas nawiązano współpracę z 1350 sklepami, 18 hurtowniami i 22 magazynami" - przekazano w komunikacie. Dzięki współpracy 3 tys. wolontariuszy, cykliczne wsparcie żywnościowe w postaci paczek i posiłków uzyskało ponad 60 tys. osób. Wśród beneficjentów byli seniorzy, osoby mieszkające samodzielnie, bezdomni i rodziny, których dochód miesięczny jest bardzo niski" - powiedział dr Urszula Bejma, zastępca dyrektora Caritas Polska.

Partnerami Spiżarni Caritas są sieci sklepów Jeronimo Martins (Biedronka), Carrefour, Kaufland, Aldi, Eurocash, Schiver i Rella (Bi1, Auchan), Netto, SPAR, Lidl oraz Selgros. Partnerzy realizują razem z Caritas kampanie edukacyjne i współpracują zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, która została wprowadzona w życie w lipcu 2019 r.

Obecnie w całej Polsce funkcjonują 74 jadłodajnie Caritas, a do końca roku będzie ich 80. Codziennie z każdej jadłodajni korzysta średnio od 100 do 350 osób, a z dużych jadłodajni - nawet 700 osób.

Organizacja zwraca uwagę, że w ostatnim roku zmieniła się struktura osób zgłaszających się po darmowe posiłki. "Oprócz dużej grupy bezdomnych (3 600 osób dziennie) są seniorzy egzystujący na granicy biedy (4 650 osób dziennie), osoby z niepełnosprawnościami (2 200 osób dziennie), rodzice z dziećmi (1 150 osób dziennie) i osoby samotne. Jadłodajnie to ostoje ludzi głodnych" - powiedział w komunikacie Bartłomiej Kulisz z Caritas Polska.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ), od grudnia 2014 r. do końca września 2023 r., wolontariusze i pracownicy Caritas z 26 diecezji wydali osobom potrzebującym ponad 7 mln paczek i ponad 2,8 mln posiłków. Do ubogich zakwalifikowanych do odbioru żywności trafiło ponad 37 tys. ton artykułów spożywczych o wartości blisko 370 mln zł.

Poinformowano, że ogłoszona została nowa perspektywa budżetowa (finansowana z Funduszy Europejskich), dzięki której Caritas będzie mogła kontynuować pomoc żywnościową. "Weźmie w niej udział 28 diecezji, które nakarmią 262 600 osób. Do magazynów Caritas w Polsce zostanie dostarczonych prawie 9 tys. ton żywności, czyli prawie 15 tys. palet. Pomoc będzie można uzyskać w blisko 790 punktach wydawania żywności" - przekazano w komunikacie

Oprócz dużych, długofalowych programów żywnościowych Caritas prowadzi także cykliczne akcje. Należy do nich akcja "Tak! Pomagam", odbywająca się 2 razy w roku - przed Bożym Narodzeniem i przed Wielkanocą - polegająca na zbiórce żywności wśród klientów dużych sklepów spożywczych. Inną formą pomocy jest Wigilia Caritas, podczas której potrzebujący zasiadają do wspólnego świątecznego posiłku. W 2022 r. Wigilia Caritas odbyła się w 85 miastach Polski i zgromadziła 20 tys. osób.