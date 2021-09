W ramach rozbudowy infrastruktury kolejowej do portu w Gdańsku zakończono prace na stacji Zaspa Towarowa

Zakończyły się prace modernizacyjne na stacji kolejowej Zaspa Towarowa - poinformował w piątek zespół prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe. Ładunki jadą koleją do portów w Trójmieście po nowych zelektryfikowanych torach - podkreślono.

Inwestycja PKP PLK zwiększa dostęp kolejowy do nabrzeży w Gdańsku i Gdyni. Prace za ponad 2,6 mld zł są realizowane przy unijnym współfinansowaniu w prawie 40 proc. w ramach programu Connecting Europe Facility (CEF) "Łącząc Europę".

"Zasadnicze prace w obrębie stacji Gdańsk Zaspa Towarowa zostały zakończone. Pociągi jeżdżą już po przebudowanych torach wraz z nową siecią trakcyjną na stacji oraz na liniach 227 i 249 Gdańsk Główny-Gdańsk Zaspa Towarowa. Na wysokości przystanku Gdańsk Stadion Expo zakończono prace związane z wykonaniem nawierzchni bezpodsypkowej w obrębie placu wystawowego. Uzyskana powierzchnia wystawowa zajmuje około 6 tys. mkw." - podało biuro prasowe PKP PLK.

Wymienione zostały tory na stacji Gdańsk Wiślany oraz na linii Gdańsk Zaspa Towarowa-Gdańsk Wiślany. Łącznie wykonawca robót zabudował już wszystkie 70 rozjazdów oraz ponad 22 km torów.

Na stacji Gdańsk Port Północny pociągi towarowe korzystają z 32 nowych torów o łącznej długości 28 km wraz z 95 rozjazdami. Na stacji przygotowywany jest teren pod zabudowę kolejnej grupy torów. Na linii nr 965 Gdańsk Kanał Kaszubski - Gdańsk Port Północny, w rejonie skrzyżowania ulic Kujawskiej i Chemików, przebudowane zostały nawierzchnie przejazdów kolejowo-drogowych oraz tory i rozjazdy w kierunku nabrzeży Basenu Górniczego.

Gotowe są podpory wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ku Ujściu. Obiekt zastąpi przejazd kolejowo-drogowy między stacjami Gdańsk Kanał Kaszubski-Gdańsk Port Północny. Długość wiaduktu wyniesie ponad 100 metrów, a szerokość 8 metrów. Będzie mieć dwa pasy ruchu i chodnik. Budowane są nasypy i ok. 1,3 km dróg dojazdowych do wiaduktu.

W ramach projektu poprawy kolejowego dostępu do portu w Gdyni układane są nowe tory, zabudowywane rozjazdy oraz montowane elementy sieci trakcyjnej. Dotąd zabudowano ok. 30 km torów oraz 43 rozjazdy. Pociągi jeżdżą już po 8 km nowych torów z 25 rozjazdami.

Dwa nowe wiadukty kolejowe usprawnią przejazd do gdyńskiego portu. Na pierwszym z nich, na którym ułożone zostaną cztery tory, betonowane są m.in. ściany oporowe oraz wykonywane zbrojenia. Na drugim, dłuższym - na którym będzie jeden tor, a pod nim siedem torów - powstaje konstrukcja przyczółków i podpór. Remontowany jest most nad rzeką Chylonką.

Prowadzone przez PKP PLK inwestycje w Gdańsku i Gdyni znacznie poprawią warunki przewozu towarów koleją do portów. Pojadą dłuższe, nawet 740-metrowe pociągi o obciążeniu 221 kN na oś. Przepustowość torów dojazdowych do obu portów zwiększy się o ok. 50 proc.

Zakończenie wszystkich prac w Gdańsku jest zaplanowane do końca 2021 r., a w Gdyni do końca sierpnia 2022 r.

