W ramach Tarczy Finansowej PFR sprzedał obligacje za rekordową kwotę

Polski Fundusz Rozwoju sprzedał obligacje za rekordową kwotę 18,5 mld zł, co oznacza, że jest to największa jednorazowa emisja obligacji przeprowadzona w Polsce. Zostały one wyemitowane w ramach Tarczy Finansowej PFR, która zakłada łączną emisję obligacji wartości 100 mld zł.

W sumie z poprzednią, pierwszą emisją, PFR wyemitował już obligacje o wartości 34,8 mld zł.

"Polski Fundusz Rozwoju z sukcesem uplasował dzisiaj kolejną emisję obligacji w ramach rządowego programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju firm i pracowników. Po pierwszej emisji z 27 kwietnia o wartości 16,3 mld zł, to kolejny dowód, że PFR zyskał zaufanie inwestorów i że funkcjonowanie programu rządowego jest osadzone w silnych realiach ekonomicznych" - powiedział cytowany w komunikacie prezes PFR Paweł Borys.

"Dzisiejsza emisja to rekordowa wartość pojedynczej emisji obligacji w skali Polski. Potwierdza ona nasze przekonanie o zdolności do wypełnienia zadania postawionego nam przez rząd, aby skutecznie, szybko i z zachowaniem staranności o ekonomikę tego procesu sfinansować i rozdystrybuować środki dla przedsiębiorców w Polsce o wartości 100 mld złotych" - dodał.

W komunikacie napisano, że wyemitowane obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa.

Obligacje są oprocentowane w stosunku rocznym na poziomie 1,625 proc. , a termin zapadalności jest ustalony na 31 marca 2025 r.

PFR poinformował, że środki pozyskane przez fundusz z emisji zostaną w całości przeznaczone na realizację rządowego programu wsparcia finansowego przedsiębiorców w związku z negatywnymi skutkami COVID-19.

PFR realizuje program we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, które odgrywają kluczową rolę w dystrybucji środków pozyskanych przez PFR na jego realizację.