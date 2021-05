W ramach unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy na cyfryzację trafi 34 mld zł

W ramach unijnego budżetu w perspektywie lat 2021-2027 i środków z Funduszu Odbudowy na cyfryzację trafi 34 mln zł. Poniedziałkowa ratyfikacja decyzji ws. zasobów własnych w budżecie UE przez prezydenta Andrzeja Dudę to kolejny krok umożliwiający ich uruchomienie.

Andrzej Duda podpisał ustawę, w której parlament wyraża zgodę na dokonanie przez prezydenta ratyfikacji decyzji Rady o systemie zasobów własnych UE w piątek. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Sejm uchwalił ją 4 maja, w czwartek poparł ją Senat.

W perspektywie finansowej na lata 2021-2027 środki z Unii Europejskiej na cyfryzację osiągną rekordową wysokość 34 mld zł - informował wcześniej sekretarz stanu w KPRM ds. cyfryzacji Marek Zagórski. Będą one przeznaczone m.in. na rozbudowę infrastruktury, budowę sieci łączności nowej generacji 5G, rozwój e-usług administracji publicznej i e-zdrowia, a także wzmacnianie cyberbezpieczeństwa.

Finansowanie ma pochodzić z czterech źródeł. "Największym i najważniejszym z nich jest Krajowy Plan Odbudowy, ale oprócz tego następca Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, ale też inicjatywa REACT EU, która uzupełni obecny Program Operacyjny Polska cyfrowa, a także program Cyfrowa Europa" - mówił wcześniej w tym roku Zagórski.

W ramach KPO na cyfryzację mają trafić ok. 23 mld zł, ok. 9 mld zł to nowy Program Operacyjny Polska Cyfrowa, z kolei miliard złotych według ministra przeznaczonych ma być na rozwój e-kompetencji w ramach następcy Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój. Również w ramach programu REACT EU na cyfryzację trafi ponad miliard złotych.

Z całej puli finansowania 11 mld zł ma posłużyć rozbudowie sieci infrastruktury szerokopasmowej, a blisko 3,5 mld zł - wydatkom na cyfryzację służby zdrowia.

Prezydent Andrzej Duda ratyfikował w poniedziałek decyzję unijnych liderów dotyczącą zwiększenia zasobów własnych w budżecie UE. To kolejny krok, po podpisaniu ustawy ratyfikacyjnej, pozwalający na uruchomienie środków z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy.

Decyzja dotycząca zwiększenia zasobów własnych to efekt ubiegłorocznego szczytu UE, podczas którego 27 krajów członkowskim zawarło bezprecedensowe porozumienie, by utworzyć poza standardowymi Wieloletnimi Ramami Finansowymi specjalny instrument naprawczy po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa nazywany potocznie Funduszem Odbudowy. Żeby jednak Fundusz Odbudowy został uruchomiony, podobnie jak środki z wieloletniego budżetu na lata 2021-2027, wszystkie 27 państw unijnych musiało ratyfikować decyzję o nowych zasobach własnych.

Polska z unijnego budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł w ciągu kilku lat, z czego ok 520 mld zł stanowić będą środki z wieloletniego budżetu, a ok. 250 mld zł z Funduszu Odbudowy. Podstawą do wypłaty środków z Funduszu Odbudowy jest Krajowy Plan Odbudowy, który został przez polski rząd wysłany do Komisji Europejskiej 3 maja.

