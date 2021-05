W rocznicę Konstytucji 3 Maja nasz region szuka rozwiązań na przyszłość

3 maja 2021 r. na Zamku Królewskim w Warszawie spotkali się prezydenci Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. W rozmowach dominowały plany na przyszłość, problemy Ukrainy i polityki naszego regionu wobec wyzwań, jakie stawia Warszawie i jej sojusznikom współczesny świat.

Odważnie w przyszłość

Relacje wczoraj i dziś

Unia i NATO czekają na Ukrainę?

Konstytucja 3 Maja - mówił prezydent - "choć wyrażała idee Oświecenia nie stanowiła absolutnego, radykalnego zerwania z chrześcijańskim dziedzictwem Polski i Europy (...); była świadectwem zdroworozsądkowego, ewolucyjnego, niejako organicznego podejścia do kultury, religii, tradycji i zwyczajów, które ukształtowały tożsamość Rzeczypospolitej i jej mieszkańców".Prezydent wyraził przekonanie, że takie podejście "z powodzeniem można stosować także i we współczesnych realiach jednoczącej się Europy"."Wyciągając wnioski z historii naszych narodów stajemy ramię w ramię, aby wyrazić wolę zachowania ich niezawisłości, bezpieczeństwa i stabilnego rozwoju. Z całą mocą deklarujemy, że nie możemy i nie chcemy wyrzec się naszej wolności, suwerenności, integralności terytorialnej i prawa do samostanowienia; naszej równości, demokracji i rządów prawa, naszego braterstwa, solidarności, wzajemnego szacunku oraz lojalnej, wielostronnie korzystnej współpracy. Razem uznajemy, że tylko na fundamencie tych ideałów możemy budować swoją pomyślną przyszłość" - oświadczył prezydent Duda.Podkreślił, że jest to lekcja, jaką nasze narody wyciągają z przeszłości. Duda przypominał wspólne dla wielu narodów Europy Środkowo-Wschodniej wydarzenia z przeszłości, w tym wspólną walkę w wojnie z bolszewikami w 1920 r. oraz formy sprzeciwu wobec Związku Radzieckiego w drugiej połowie XX wieku.Wspomniał, że ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą udał się do Estonii, aby 23 sierpnia 2015 roku w rocznicę podpisania układu między nazistowskimi Niemcami i Związkiem Sowieckim - Paktu Ribbentrop-Mołotow, wziąć udział w obchodach Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych."Pamięć ta pozostaje wśród nas bardzo żywa, dlatego po rozpadzie sowieckiego więzienia narodów, kiedy państwa Europy Środkowo-Wschodniej odzyskały swój niepodległy byt, z naszej części świata nadal dobiega głos w obronie sprawiedliwego ładu międzynarodowego, ładu opartego na sile prawa, a nie prawie siły" - mówił prezydent.Przywołał przemówienie, które prezydent Lech Kaczyński wygłosił w sierpniu w 2008 r. w Tbilisi. "Wyrażając stanowisko swoje i towarzyszących mu wówczas prezydentów Litwy, Estonii i Ukrainy oraz premiera Łotwy, upomniał się wtedy o prawo narodu gruzińskiego do wolności i niezawisłości" - mówił Duda.Przywołał też uroczysty pogrzeb powstańców z 1863 roku - których szczątki odnaleziono na wileńskiej Górze Zamkowej - który odbył się w Wilnie w listopadzie 2019 roku. "Wraz z premierem Rzeczypospolitej Polskiej, wicepremierem Białorusi oraz oficjalnymi przedstawicielami Ukrainy i Łotwy byliśmy tam gośćmi prezydenta Litwy (...). Był to wymowny znak czasów, znak naszej ponownie odkrywanej jedności" - powiedział prezydent.Wyraził przekonanie, że 230 lat, które minęły od uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przyniosło krajom regionu ważną lekcję."My, obywatele państw Europy Środkowo-Wschodniej, obecni tu Polacy, Litwini, Ukraińcy, Łotysze i Estończycy pamiętamy, że nasze losy są ze sobą ściśle związane. Zdajemy sobie sprawę, że wolni możemy być tylko razem, tylko jednocześnie możemy żyć we własnych, suwerennych ojczyznach, korzystając ze swobód właściwych krajom nowoczesnej, demokratycznej Europy" - mówił prezydent."Wiemy również, że to wielkie pragnienie podzielają nasi przyjaciele z Białorusi. Zgodnie uznajemy, że mają oni prawo, aby ich wolnościowe i europejskie aspiracje jak najszybciej zyskały realny kształt" - dodał.Prezydent podkreślił, że relacje między państwami naszego regionu przenika dziś duch równości, szacunku i partnerstwa. "Budujemy dobrosąsiedzkie relacje i wzajemnie się wspieramy. I dlatego nie zgadzamy się na jakiekolwiek przejawy imperialnej polityki dominacji oraz walki o strefy wpływów. W taki sam sposób chcemy też działać na forum ponadregionalnym w wielkiej rodzinie wolnych narodów Europy" - oświadczył.Duda zaznaczył, że głębokie przywiązanie do wolności oraz "potwierdzona w chwilach ciężkich prób wzajemna solidarność są naszym wspólnym, dumnym dziedzictwem". "To z nimi wiążemy dalszy rozwój i pomyślność naszych społeczeństw. To w zgodzie z nimi uczestniczymy w kształtowaniu wzajemnych relacji w obrębie międzynarodowych struktur europejskich i transatlantyckich w przekonaniu, że powinny one pozostać otwarte także na nowe kraje członkowskie" - powiedział prezydent.Dziękował za obecność na uroczystości prezydent Estonii oraz prezydentom Łotwy, Litwy i Ukrainy. "To znak serdecznych i trwałych więzi, które nas łączą. Więzi te są zakorzenione w naszych wspólnych dziejach i tradycjach, ale przede wszystkim umacnia je nasza obecna współpraca polityczna, militarna, gospodarcza, społeczna i kulturalna" - wskazywał Duda.Przypominał, że wkrótce po uchwaleniu pierwszej w Europie konstytucji państwowej powstał utwór poetycki pt. "Polonez 3 Maja", a w jego ostatniej zwrotce znalazły się słowa "wiwat Sejm i naród cały, wiwat krzyczcie wszystkie stany"."Nawiązując do entuzjazmu i wielkich nadziei naszych przodków sprzed ponad dwóch wieków, pragnę zakończyć słowami: wiwat nasza przyjaźń, niech żyją wolne narody i demokratyczne państwo naszego regionu: Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina i Polska. Niech żyją wolność i solidarność" - oświadczył prezydent.Następnie pięcioro prezydentów podpisało wspólną deklarację, w której podkreślili historyczne znaczenie uchwalonej 230 lat temu Konstytucji 3 Maja. Na zakończenie ceremonii oddanych zostało 21 wystrzałów armatnich, czyli salut narodowy.Zognisowanie uwagi zebranych na Ukrainie tłumaczą problemy tego kraju związane właśnie z Krymem i polityką Rosji wobec Kijowa. Niezmiennie podkreślono, że Kraj ten może liczyć na poparcie Warszawy w swoich zachodnich aspiracjach.- Nieprzerwanie wspieramy Ukrainę w jej drodze do członkostwa w NATO i UE - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda po spotkaniu w Warszawie z prezydentem Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował, że zaprosił prezydenta Dudę na pierwszy szczyt Platformy Krymskiej.Po rozmowie liderzy polski i Ukrainy wygłosili oświadczenia dla prasy. Prezydent Duda podziękował prezydentowi Zełenskiemu za udział w uroczystościach związanych z Narodowym Świętem Konstytucji 3 Maja. W tym kontekście podkreślił, że zarówno Polska, jak i Ukraina przynależą do "wspólnego pnia" kulturowego, historycznego i ustrojowego w Europie, a obecność prezydenta Ukrainy 3 maja w Polsce, to wyraz solidarności i jedności tej części Europy."Omówiliśmy z prezydentem (Ukrainy) najważniejsze kwestie bieżące, przede wszystkim związane z bezpieczeństwem Ukrainy, problemem okupowanego przez Rosję Krymu, problemem okupowanych okręgów - donieckiego i ługańskiego, obecności i liczebności rosyjskich oddziałów wojskowych, które, jak wiemy, w ciągu ostatnich miesięcy były tam relokowane z różnych części Rosji" - poinformował prezydent Duda.Prezydent relacjonował, że podczas spotkania mówił Zełenskiemu o zbliżającym się szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki, który odbędzie się za tydzień w Bukareszcie. Jak mówił Duda, szczyt będzie poświęcony m.in. problemom bezpieczeństwa. "Myślę, że kwestia Ukrainy i Białorusi będzie tam bardzo, bardzo istotnym tematem. W szczególności Ukrainy i ostatniej rosyjskiej obecności przy granicy ukraińskiej" - zaznaczył."W tej perspektywie rozmawialiśmy o zbliżającym się szczycie całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, który odbędzie się za półtora miesiąca, w połowie czerwca w Brukseli, gdzie ten temat z całą pewnością również będzie omawiany" - podkreślił Duda.Jak zaznaczył, chodzi o bezpieczeństwo Ukrainy, a w związku z tym o bezpieczeństwa całej Europy Środkowej. "A po drugie, to kwestia także i wskazania Ukrainie w sposób sformalizowany drogi, którą powinna zmierzać do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim" - mówił Duda.Wskazywał, że chodzi o "mapę drogową" do członkostwa w NATO, która w tej chwili jest sprawą fundamentalną, i o którą Ukraina w tej chwili walczy, a na której to drodze, nie tylko Polska, ale także "przyjaciele w naszej części Europy" wspierają Ukrainę.Jak przekazał Duda, podczas spotkania Zełenski zaprosił go na Ukrainę w sierpniu tego roku na obchody 30. rocznicy odzyskania niepodległości przez Ukrainę. Prezydent poinformował, że przyjął zaproszenie i będzie czynił wszystko, żeby być obecnym.Duda powiedział też, że spotkanie bilateralne zostało zwieńczone podpisaniem wspólnej deklaracji o perspektywie europejskiej dla Ukrainy. "W tym zakresie oczywiście także i Polska cały czas nieprzerwanie Ukrainę wspiera" - zadeklarował Duda.Zełenski podziękował polskiemu prezydentowi za zaproszenie na obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Złożył też z tej okazji życzenia narodowi polskiemu. "Państwu, które nas zawsze wpiera i jest nam życzliwe" - powiedział.