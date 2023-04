W Rzeszowie kaloryfery wciąż grzeją, o zakończeniu sezonu decyduje właściciel budynku

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Rzeszowie jeszcze nie kończy sezonu grzewczego. Spółdzielnie mieszkaniowe na razie nie poprosiły o wyłączenie ciepła.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"To zarządca lub właściciel budynku podejmuje decyzję, kiedy wyłączyć ogrzewanie. Wszystko zależy od temperatury. Na razie noce są jeszcze chłodne, więc sezon grzewczy trwa" - powiedział PAP Dariusz Kotowicz, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rzeszowie.

Na razie, wniosek o wyłączenie ogrzewania złożyli właściciele 41 budynków usługowych i firm. W Rzeszowie MPEC dostarcza ciepło do prawie 2 tys. nieruchomości.

W piątek, MPEC podsumował też inwestycje z ostatnich dziewięciu lat. "Systematycznie rozszerzamy zasięg naszej sieci i zwiększamy liczbę odbiorców ciepła systemowego, które jest bezpieczne, niezawodne i ekologiczne" - podkreślił prezes miejskiej spółki Dariusz Kotowicz.

Rzeszowski MPEC rozbudowuje i przebudowuje stare odcinki sieci ciepłowniczej, inwestuje w nowe przyłącza, zajmuje się też wymianą starych źródeł ciepła na ciepło systemowe.

W latach 2013-2022 w Rzeszowie wybudowano, przebudowano oraz wyremontowano łącznie ponad 111 kilometrów sieci. Nowe sieci i przyłącza cieplne to ponad 44,5 kilometra, a przebudowa sieci ciepłowniczych i przyłączy to ponad 67 kilometrów. Wykonano 351 nowych przyłączeń. 100 z nich, to podłączenia do sieci ciepłowniczej istniejących budynków, a 251 to przyłącza do nowo wybudowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W ciągu dziewięciu lat, zlikwidowano 50 węglowych źródeł ciepła, zamieniając je na ciepło systemowe.

Jak poinformował prezes Dariusz Kotowicz, MPEC zainwestował również w 747 nowych węzłów ciepła. Najwięcej - 177 - w budynkach administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Drugim odbiorcą była Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa - tam zainstalowano 135, a kolejni to spółdzielnie mieszkaniowe: Projektant i Geodeci. W latach 2013-2022 spółka miejska przeznaczyła na modernizację i remonty całego systemu ciepłowniczego miasta ponad 275 milionów złotych. Na remonty wydano prawie 80 mln zł, na inwestycje przeznaczono 195 mln zł.

Rozmawiamy z Krzysztofem Pawińskim, największym producentem żywności w Polsce

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl