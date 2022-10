W Sejmie II czytanie projektu ustawy o dopłatach do węgla

W czwartek w Sejmie rozpoczęło się II czytanie projektu ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Zgodnie z nim samorządy będą mogły kupić węgiel od importerów za maksymalnie 1,5 tys. zł za tonę i sprzedać mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę.

W środę sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wprowadziła kilka poprawek do projektu ustawy o dopłatach do węgla. W większości poprawki miały charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

Odrzucono poprawki opozycji, m.in. by wydłużyć z trzech do pięciu dni roboczych czas dla gmin na ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o przystąpieniu do zakupu węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Hanna Gill-Piątek (Polska 2050) zapowiedziała, że poprawka zostanie zgłoszona jako wniosek mniejszości.

Rząd przyjął projekt ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe w miniony piątek.

We wtorek rząd przyjął autopoprawkę uwzględniającą m.in. uwagi jednostek samorządu terytorialnego (JST) do projektu ustawy. Według rządu proponowane zmiany usprawnią proces rozdysponowania węgla przez samorządy.

Projekt ustawy zakłada, że gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Po uwzględnieniu dodatku węglowego, który wynosi 3 tys. zł, efektywna cena węgla za 1 tonę wyniesie dla mieszkańców 1 tys. zł.

Jak poinformowano w komunikacie po piątkowym posiedzeniu rządu, dzięki temu wsparciu samorządy będą mogły kupić węgiel od importerów (PGE Paliwa oraz Węglokoks) za maksymalnie 1,5 tys. zł za tonę, a następnie sprzedać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Różnica w postaci 500 zł za tonę to środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla przez gminy, m.in. kosztów transportu. W komunikacie wskazywano wtedy, że aktualna cena węgla na rynku to 2,7-3,5 tys. zł za tonę.

Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą składali do gminy wniosek o zakup preferencyjny. Rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego. Gmina będzie mogła prowadzić dystrybucję węgla poprzez własne jednostki organizacyjne, wybrane spółki, np. komunalne, umowę ze składem węgla, umowę z inną gminą. Zaznaczono, że gminy, które kupiły węgiel do sprzedaży przed wejściem w życie nowych przepisów, będą mogły wnioskować o zwrot różnicy w cenie.

Jak zapowiedział wcześniej premier Mateusz Morawiecki, na dopłaty do węgla dystrybuowanego przez samorządy budżet wyda ok. 3 mld zł. Środki na ten cel mają pochodzić z tegorocznego budżetu i nie będzie to wymagać jego nowelizacji.

Tak polskie firmy ratują się przed inflacją. Zobacz, co mówią prezesi na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl