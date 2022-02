W senackich komisjach bez uwag do obniżenia podatku od miedzi i srebra

Senackie komisje nie zgłosiły w czwartek poprawek do uchwalonych przez Sejm przepisów, obniżających czasowo podatek od miedzi i srebra.

Przepis dotyczący wysokości podatku od miedzi i srebra znalazł się w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. W trakcie prac sejmowych został wniesiony przez rząd w formie autopoprawki do projektu.

Zgodnie z tym zapisem, modyfikacji ulega współczynnik, służący do wyliczania wysokości podatku. Spadnie z 0,85 do 0,60. Obniżka ma obowiązywać od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. Ubytek dochodów budżetu państwa z tego tytułu MF oszacowało na 726 mln zł. Podatek ten płaci w praktyce jedynie KGHM.

Jako uzasadnienie resort finansów podał, że obowiązujący wymiar podatku, przy aktualnych cenach miedzi na rynkach światowych, ogranicza możliwości rozwojowe podatników i zdolność do konkurowania na globalnym rynku metali. Jak powiedział z kolei senackim komisjom wiceminister finansów Jan Sarnowski, celem obniżki jest "zwiększenie możliwości inwestycyjnych podmiotów działających na rynku kopalin".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl