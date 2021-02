W sezonie letnim br. nowe trasy z Katowice Airport do Forli i Perugii

W letnim rozkładzie lotów lotniska Katowice w siatce połączeń regularnych pojawią się dwa nowe włoskie kierunki: Forli i Perugia. W środę port podał, że połączeniem do Forli 29 marca zainauguruje stamtąd rejsy grecka linia lotnicza Lumiwings.

Jak poinformował Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport, trasa do Forli będzie obsługiwana dwa razy w tygodniu - w każdy poniedziałek oraz piątek - do 29 października br. Z kolei 4 czerwca br. ruszyć ma połączenie do Perugii - również obsługiwane dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i piątki, do 29 października br.

"Przed pandemią koronawirusa, która ma bezprecedensowy wpływ na ruch lotniczy na całym świecie, pasażerowie podróżujący z Katowice Airport chętnie wybierali trasy do Włoch. W 2019 r. obsłużyliśmy 220 tys. osób w ramach połączeń regularnych do tego kraju" - powiedział cytowany przez Adamczyka prezes zarządu katowickiego Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik.

Prezes GTL zaznaczył, że Włochy były trzecim najchętniej wybieranym kierunkiem w segmencie przewozów rozkładowych w Katowicach, po Wielkiej Brytanii i Niemczech. "Jestem przekonany, że gdy tylko pandemia koronawirusa zacznie wygasać, ruch do Włoch zacznie się odbudowywać" - ocenił Tomasik.

Lotnisko przypomina, że mimo licznych obostrzeń i restrykcji wobec pandemii koronawirusa włoskie kierunki były jednymi z najczęściej wybieranych również w 2020 r. Wówczas na regularnych trasach z i do Włoch obsłużono prawie 75 tys. podróżnych. Podobnie jak w 2019 r. przełożyło się to na trzeci najlepszy rezultat w segmencie przewozów regularnych.

Dotąd trasy regularne do Włoch obsługiwali z Katowic dwaj przewoźnicy: Wizz Air i Ryanair. Teraz połączenia zaoferują też linie lotnicze Lumiwings założone w 2015 r. w Atenach, dotąd oferujące leasingi samolotów z załogą, usługą utrzymania i ubezpieczeniem oraz czartery. W 2021 r. linie rozpoczęły oferowanie regularnych połączeń z Forli do portów we Włoszech i Europie Wschodniej.

Wsparcie w uruchomieniu, dystrybucji i sprzedaży produktu Lumiwings w Polsce zapewni TAL Aviation Group, firma reprezentująca międzynarodowe linie lotnicze w ponad 50 krajach na świecie.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wprowadzenia nowych lotów do Polski. Lumiwings to młoda i dynamicznie rozwijająca się linia lotnicza, a nasi klienci znajdą przyjazne i profesjonalne podejście, zarówno w przypadku przelotów indywidualnych, jak i grupowych na trasach Lumiwings" - zadeklarował dyrektor generalny TAL Aviation w Polsce Radosław Grabski.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Lumiwings mają w tym roku oferować loty do Forli także z portu lotniczego w Łodzi.

Obecna siatka połączeń regularnych Katowice Airport w związku z obostrzeniami jest ograniczona do trzech tras. Realizowane są połączenia linii Wizz Air do Eindhoven i Londynu-Luton, a także - od ostatniego piątku - ponownie do Sztokholmu-Skavsta.

Ponadto z Pyrzowic są wykonywane połączenia na zlecenie biur podróży do: Hurghady, Marsa Alam i Dubaju oraz na Fuerteventurę i do Zanzibaru.

Lotnisko Katowice w najbliższych dniach spodziewa się uruchomienia nowych połączeń czarterowych: biuro Rainbow od 25 lutego uruchomi loty z Pyrzowic do meksykańskiego Cancun, a 27 lutego pierwsi klienci biura polecą do Puerto Plata w Dominikanie. TUI 3 marca uruchomi dalekodystansowe połączenie do Punta Cany w Dominikanie, a od 14 marca do Amilcar Cabral na Wyspach Zielonego Przylądka.

Niezależnie od ruchu czarterowego władze Katowice Airport spodziewają się uruchomienia wiosną i latem tego roku blisko 70 połączeń regularnych. Większość z nich powinna pojawić się z końcem marca br.; kolejne spodziewane są m.in. w maju i czerwcu.

Od 27 lutego br. na lotnisku Katowice osoby przylatujące z krajów spoza strefy Schengen będą miały możliwość wykonania szybkich komercyjnych antygenowych testów diagnostycznych pod kątem koronawirusa - przed kontrolą paszportową, czyli przed granicą państwa. Wykonane w tym miejscu testy, w przypadku negatywnego wyniku, będą podstawą do zwolnienia z kwarantanny po przylocie do Polski.

Możliwość wykonania na lotnisku Katowice szybkich komercyjnych testów antygenowych pod kątem koronawirusa mają już od 27 stycznia br. pasażerowie podróżujący stamtąd do Holandii. Oferta była odpowiedzią na wprowadzenie przez ten kraj wymogu posiadania przed podróżą lotniczą negatywnego testu na koronawirusa, wykonanego nie wcześniej niż cztery godziny przed wylotem.

Katowickie lotnisko należy do największych regionalnych portów lotniczych w Polsce. W 2019 r. z jego siatki połączeń skorzystało 4,84 mln pasażerów. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych, jednak ze względu na pandemię koronawirusa, w ub. roku ich liczba wyniosła 1,44 mln.

Katowice Airport jest krajowym liderem w przewozach czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.