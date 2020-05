W sieci ruszyła zbiórka na pomoc unikatowej w skali świata Parowozowni Wolsztyn

W internecie rozpoczęła się zbiórka na pomoc Parowozowni Wolsztyn. Unikatowa w skali świata instytucja jest w trudnej sytuacji finansowej, m.in. na skutek ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, potrzebuje wsparcia, aby przetrwać.

Przez niemal trzy miesiące, od 12 marca, parowozownia była zamknięta dla odwiedzających - z końcem maja została otwarta w ograniczonym zakresie i z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Szef placówki Wojciech Marszałkiewicz przyznał PAP, że epidemia koronawirusa pogorszyła i tak trudną sytuację Parowozowni Wolsztyn. Instytucja ta potrzebuje pieniędzy nie tylko na bieżącą działalność, ale i na pilne naprawy i remonty.

Znajdująca się w wielkopolskim Wolsztynie parowozownia jest unikatowym w skali globu miejscem, skąd regularnie na normalne tory wyjeżdżają parowozy, by prowadzić planowe pociągi pasażerskie. Organizatorzy zbiórki uruchomionej w serwisie zrzutka.pl poinformowali, że bez pomocy miłośników parowozów wolsztyńska parowozownia może nie przetrwać.

"Z ogromnym smutkiem musimy przyznać, iż to będące ewenementem na skalę światową miejsce jest poważnie zagrożone i bez pomocy może okazać się, że już nigdy nie zobaczymy w nim parowozu pod parą. Będziemy musieli zapomnieć o prawdziwej, tętniącej życiem żywej parowozowni, która stanie się zwykłym, cichym muzeum" - podano.

Dyrektor parowozowni powiedział PAP, że z powodu epidemii w tym roku trzeba było odwołać ściągającą dziesiątki tysięcy widzów z całego świata paradę parowozów. W marcu zawieszone zostały też turystyczne przejazdy pociągami prowadzonymi przez parowóz - istotne źródło dochodów.

"Do tego mamy problem z pozyskaniem środków od naszych organizatorów: jednym przypadku pieniędzy nie otrzymaliśmy od ubiegłego roku, w innym - kwota została zmniejszona o połowę, a ratalne wypłaty zawieszono w lutym. To dla nas kolejne setki tysięcy złotych mniej. Tymczasem okresowy remont czynnego parowozu to nie mniej niż 3,5 mln zł. Jeśli nie przeprowadzimy remontu hali za ok. 5 mln zł, budynkowi grozi katastrofa. Samodzielnie tych pieniędzy nie wypracujemy" - powiedział PAP Wojciech Marszałkiewicz.

Przedstawiciele parowozowni, organizatorzy zbiórki, podali, że przy ograniczonych dotacjach i na skutek mniejszych wpływów z działalności turystycznej instytucja może stracić możliwość utrzymywania czynnych parowozów. Miesięczny koszt utrzymania parowozowni oscyluje w granicach 300-350 tys. zł.

"Tutejsze zabytkowe lokomotywy parowe codziennie dokonują niemal niemożliwego we współczesnym świecie - prowadząc zwykłe pociągi osobowe, mkną po żelaznym szlaku i swym charakterystycznym gwizdem szeroko sławią nie tylko Wolsztyn czy Wielkopolskę, ale stanowią jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych w Polsce, która jeszcze do niedawna jak magnes przyciągała turystów z najodleglejszych nawet krajów" - podano w informacji o zbiórce.

Parowozownia Wolsztyn jest ostatnią parowozownią na świecie, która obsługuje planowe przewozy pasażerskie trakcją parową na normalnym torze.

Wśród zgromadzonych w Wolsztynie parowozów są m.in. najstarszy, używany po wojnie w hucie Szczecin bezogniowy parowóz TKb b4 z 1912 r., znany z filmów "Pianista" czy "Miasto z morza" Ok1-359 z 1917 r., trzycylindrowy Ty1-76 z 1919 r., czy jedyny zachowany z tej serii na świecie parowóz Tr5-65 z 1921 r.

Podziwiać tu również można najstarszy parowóz produkcji polskiej Ok22-31 z 1929r. oraz najszybszy, bo rozwijający niegdyś prędkość 130 km/h, Pm36-2 zwany "Piękną Heleną" z 1937 r., oba będące własnością Stacji Muzeum w Warszawie.

Mimo sytuacji epidemiologicznej parowozy nie przestały wozić pasażerów na stałych liniach zgodnie z rozkładem jazdy Kolei Wielkopolskich. Rokrocznie pociągi takie przejeżdżają ponad 50 tys. km na rozkładowych trasach i ok. 15 tys. km na trasach komercyjnych, turystycznych. Regularne przewozy normalnie odbywają się z Wolsztyna do Leszna i z Wolsztyna do Poznania. W ruchu planowym pracują obecnie trzy polskie powojenne lokomotywy parowe: Ol49-59, Ol49-69 oraz Pt47-65.

Parowozownia pilnie potrzebuje remontu liczącej przeszło wiek hali parowozowej - obiektowi może grozić katastrofa budowlana. Stałych napraw wymagają trzy działające lokomotywy, zaś te nieczynne - odpowiedniej konserwacji.

Parowozownia Wolsztyn jest instytucją kultury Województwa Wielkopolskiego utworzoną przez Województwo Wielkopolskie, Gminę Wolsztyn, Powiat Wolsztyński oraz PKP Cargo S.A.

Więcej informacji na temat zbiórki można znaleźć na stronie internetowej parowozowni: www.parowozowniawolsztyn.pl