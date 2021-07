W sierpniu oprocentowanie obligacji oszczędnościowych na poziomie z lipca

Oprocentowanie skarbowych obligacji oszczędnościowych w sierpniu zostało utrzymane na poziomie z lipca - poinformował w poniedziałek resort finansów.

Dodano, że oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 0,50 proc. w skali roku, a 2-letnich 1,00 proc. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 1,10 proc. dla 3-latek, 1,30 proc. dla 4-latek oraz 1,70 proc. dla 10-latek.

Z danych resortu wynika, że 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu "Rodzina 500 plus" oprocentowane są odpowiednio 1,50 proc. i 2,00 proc. w pierwszym roku oszczędzania.

Oprocentowanie obligacji 3-letnich wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej WIBOR6M. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży - utrzymanej na poziomie 0,75 proc.

Ten sam mechanizm zmiany oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak wyższa jest wysokość marży, która wynosi 1,00 proc.

Resort wskazuje, że oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,25 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 1,50 proc. dla 12-letnich.

"W sierpniu standardowo oferujemy do sprzedaży obligacje oszczędnościowe o terminie zapadalności od 3 miesięcy do 10 lat i oprocentowaniu od 0,50 proc. do 1,70 proc. w pierwszym roku oszczędzania oraz 6- i 12-letnie instrumenty rodzinne z kuponem odpowiednio 1,50 proc. i 2,00 proc. Klienci mogą zatem wybierać spośród całej gamy instrumentów o różnym terminie zapadalności i różnym oprocentowaniu: stałym - znanym z góry, zmiennym, a także indeksowanym do inflacji" - czytamy w komunikacie.

