W skansenie w Sierpcu uruchomiony zostanie XIX-wieczny wiatrak - uroczystość odbędzie się 19 czerwca

Zabytkowy, XIX-wieczny wiatrak z Zalesia, który służył miejscowej ludności do 1940 r., a w latach 80. XX wieku został przeniesiony do skansenu Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, wznowi swą pracę, dzięki przeprowadzonemu remontowi. Ponowne uruchomienie wiatraka odbędzie się 19 czerwca.

Jak informuje Muzeum Wsi Mazowieckiej, ze środków samorządu Mazowsza dokonano rekonstrukcji uszkodzonych i zużytych części wiatraka, co umożliwia wprowadzenie w ruch jego śmigieł i obracanie wokół osi. Ponowne uruchomienie zabytkowego obiektu odbędzie się w ramach obchodów 50-lecia sierpeckiej placówki - wydarzenia towarzyszące zaplanowano na dwa dni, do 20 czerwca.

"Po blisko 80 latach wiatrak z Zalesia będzie mógł znów zacząć swoją pracę. Uroczystość, podczas której zostanie on ponownie otwarty dla zwiedzających, a jego mechanizm na nowo uruchomiony odbędzie się 19 czerwca" - ogłosiło Muzeum Wsi Mazowieckiej.

W informacji wyjaśniono, że "wiatrak koźlak z Zalesia został wzniesiony w roku 1864" - aż do 1940 r. służył miejscowej ludności, a do sierpeckiego skansenu trafił w 1987. Przez kilkanaście lat zabytkowy obiekt można było zwiedzać tylko z zewnątrz. W 2003 r. w jego wnętrzach zorganizowano wystawę poświęconą pracy młynarza.

"Niestety, stan techniczny konstrukcji stopniowo się pogarszał. Konieczne stało się przeprowadzenie gruntownego remontu i wymiana elementów nośnych oraz mechanizmów. Dzięki dofinansowaniu ze środków samorządu województwa mazowieckiego udało się przeprowadzić niezbędne prace" - podkreśla placówka. Muzeum Wsi Mazowieckiej zwraca uwagę, że "przez lata młyn wiatrowy stał się symbolem skansenu w Sierpcu" - usytuowany w pewnym oddaleniu od zabudowy wiejskiej witał turystów przyjeżdżających drogą od strony miasta.

"Właśnie w roku, w którym Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu obchodzi 50-lecie istnienia, obiekt zyskuje nowe życie" - anonsuje placówka, zapraszając na uroczyste uruchomienie wiatraka. Jak zapowiada, "wszyscy, którzy 19 i 20 czerwca odwiedzą skansen, prócz pokazów pracy wiatraka, będą mogli zobaczyć prezentacje prac gospodarskich związanych z przetwórstwem zbóż" - w tym czasie dla zwiedzających grała będzie wiejska Kapela Pana Jacka.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu to przede wszystkim skansen, który zajmuje powierzchnię ok. 60 ha. Znajduje się tam m.in. kilkanaście zagród z przełomu XIX i XX wieku oraz inne budynki, w tym kościół, kuźnia i karczma. Najstarszy z prezentowanych zabytków to chałupa drobnoszlachecka z Rzeszotar-Zawad, pochodząca z 1840 r. W salach ekspozycyjnych prezentowane są wystawy stałe, w tym rzeźby ludowej i transportu dworskiego. Jedną z ekspozycji są również wnętrza dworskie z końca XIX i początku XX wieku.

W plenerach i we wnętrzach wiejskich zagród sierpeckiego skansenu powstawały znane polskie filmy, jak np. "Ogniem i mieczem", "Szwadron", "Pan Tadeusz" oraz "Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać".

W sierpeckim skansenie znajduje się amfiteatr oraz stajnia. Działa także nowoczesny kompleks rekreacyjny z hotelem. Dostępna jest również ścieżka edukacyjno-przyrodnicza z ponad stu gatunkami i odmianami drzew oraz krzewów. Placówka organizuje cykliczne projekty edukacyjne i warsztaty, opowiadające o codziennym życiu mazowieckiej wsi w ciągu całego roku.

Muzeum Wsi Mazowieckiej posiada jeszcze dwa oddziały: w zabytkowym Ratuszu w Sierpcu oraz zamiejscowy - w Bieżuniu, gdzie działa Muzeum Małego Miasta, prezentujące zabudowę niewielkiego miasteczka z II poł. XIX w. oraz wnętrza mieszkalne z tego okresu - to jedyna w Polsce placówka, ukazująca życie codzienne i rozwój typowego małego miasta.

