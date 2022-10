W środę po południu ropa taniała

W środę po południu ropa naftowa Brent taniała o blisko 1,8 proc. Z kolei amerykańska ropa WTI zniżkowała o ponad 2 proc.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie.

W środę w ok. 17.30 cena baryłki Brent na giełdzie w Londynie spadała o 1,79 proc., do 92,6 dol. Z kolei ropa WTI na giełdzie w Nowym Jorku taniała o 2,23 proc., do 87,36 dol. za baryłkę.

W środę rano cena ropy Brent przekraczała 94 dol. za baryłkę, a WTI - ponad 89 dol.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI była wyceniana na 92,8 dolarów. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dolarów za baryłkę.

