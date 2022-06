W środę po południu złoty najwięcej tracił do dolara i franka

Złoty w środę po godzinie 18 był wyceniany do euro na podobnym poziomie co rano. Europejska waluta kosztowała ponad 4,67 zł. Złoty najwięcej tracił do dolara i franka, które kosztowały odpowiednio 4,5 zł i lekko ponad 4,49 zł.

Po godzinie 18.20 euro było wyceniane na 4,67 zł i zyskiwało 0,48 proc. Polska waluta najbardziej traciła do dolara i franka szwajcarskiego. Dolar wyceniany był na lekko ponad 4,5 zł i umacniał się o blisko 0,7 proc. Podobnie umacniał się frank (o ok. 0,7 proc.), który był wyceniany na ponad 4,49 zł.

W środę rano ok. godz. 7.45 euro kosztowało 4,67 zł, dolar - 4,47 zł, a frank - 4,46 zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl