W środę po południu złoty osłabiał się, najbardziej do franka

Złoty w środę po południu tracił do euro, dolara, a najbardziej osłabiał się do franka. Za jedno euro trzeba było zapłacić 4,67 zł, za dolara - 4,53, a za franka szwajcarskiego 4,77 zł.

Złoty po godzinie 17.20 osłabiał się do euro o ok. 0,1 proc. Za jedno euro po południu trzeba było zapłacić 4,67 zł. Polska waluta niewiele traciła także do dolara (0,1 proc.), który kosztował 4,53 zł. Najbardziej złoty tracił do franka szwajcarskiego, bo ponad 0,6 proc. Za franka po południu trzeba było zapłacić 4,77 zł.

W środę ok. godz. 8 rano euro było wyceniane na 4,67 zł, dolar na 4,52 zł, a frank na 4,73 zł.

