W środę po południu złoty zyskiwał wobec głównych walut

W środę po południu polska waluta zyskała na wartości wobec euro, dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,65 zł, frank szwajcarski 4,73 zł, a dolar – 4,24 zł.

W środę ok. godz. 17.10 złoty zyskał o 0,11 proc. w stosunku do euro, które kosztowało 4,65 zł, o 0,74 proc. do dolara amerykańskiego wycenianego na 4,24 zł i o 0,02 proc. do franka szwajcarskiego, za którego płacono 4,73 zł.

W środę ok. godz. 8 euro kosztowało 4,67 zł, dolar - 4,27 zł, a frank szwajcarski - 4,74 zł.

